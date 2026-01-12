Пистолет для полива
Идеальный пистолет начального уровня. С блокируемой кнопкой для комфортного полива в саду. Быстрый и легкий для подключения к садовому шлангу.
Пистолет делает процесс полива сада особенно комфортным благодаря блокируемой кнопке постоянной подачи воды. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,112
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,142
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|203 x 41,5 x 105
Оснащение
- Количество струй: 2
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Принадлежности
Запчасти для Пистолет для полива
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.