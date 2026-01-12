Пистолет делает процесс полива сада особенно комфортным благодаря блокируемой кнопке постоянной подачи воды. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.