Благодаря форсунке для регулировки потока воды, которую можно повернуть одной рукой, можно плавно переключаться между 2 режимами распыления: точечной струей и конусной. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.