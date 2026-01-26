Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Plus отличается высокими качеством и производительностью. Вспомогательные системы и грязевая фреза Vibrasoft обеспечивают удобную работу с ним.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Plus гарантирует оператору удобство работы. Благодаря пистолету EASY!Force Advanced чистка осуществляется без усилий на удержание рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Это позволяет быстро уменьшать давление струи для чистки чувствительных объектов, не заменяя для этого сопло. Кроме того, грязевая фреза Vibrasoft значительно уменьшает вибрации струйной трубки, а вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают управление аппаратом. Для изготовления аппарата суперкласса использованы компоненты высочайшего качества. Надежный насос с косой шайбой, головкой блока цилиндров из латуни и поршнями из нержавеющей стали приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая несущая рама обеспечивает малый вес прочного шасси и возможность перемещать аппарат краном. Для уменьшения размеров аппарата и обеспечения максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен вертикально, а для удобного хранения принадлежностей предусмотрены специальный отсек и регулируемые крюки.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Plus: Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Plus: Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Plus: Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
Значительное (до 30 %) уменьшение вибраций. Уменьшает уровень шума. Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Вспомогательные функции и LED-дисплей состояния аппарата.
  • Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
  • Поворотная головка насоса.
  • Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
  • Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Отсек для аксессуаров.
  • Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
  • Хранение шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 376 / 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 80 - 250
Макс. давление (бар/МПа) 280 / 2,8
Потребляемая мощность (кВт) 8,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 047
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 70,3
Вес (с упаковкой) (кг) 78,55
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Видео

Области применения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/25-4 S Plus

Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

