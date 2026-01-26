Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Plus гарантирует оператору удобство работы. Благодаря пистолету EASY!Force Advanced чистка осуществляется без усилий на удержание рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Это позволяет быстро уменьшать давление струи для чистки чувствительных объектов, не заменяя для этого сопло. Кроме того, грязевая фреза Vibrasoft значительно уменьшает вибрации струйной трубки, а вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают управление аппаратом. Для изготовления аппарата суперкласса использованы компоненты высочайшего качества. Надежный насос с косой шайбой, головкой блока цилиндров из латуни и поршнями из нержавеющей стали приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая несущая рама обеспечивает малый вес прочного шасси и возможность перемещать аппарат краном. Для уменьшения размеров аппарата и обеспечения максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен вертикально, а для удобного хранения принадлежностей предусмотрены специальный отсек и регулируемые крюки.