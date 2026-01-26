Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S Plus
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Plus отличается высокими качеством и производительностью. Вспомогательные системы и грязевая фреза Vibrasoft обеспечивают удобную работу с ним.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S Plus гарантирует оператору удобство работы. Благодаря пистолету EASY!Force Advanced чистка осуществляется без усилий на удержание рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Это позволяет быстро уменьшать давление струи для чистки чувствительных объектов, не заменяя для этого сопло. Кроме того, грязевая фреза Vibrasoft значительно уменьшает вибрации струйной трубки, а вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают управление аппаратом. Для изготовления аппарата суперкласса использованы компоненты высочайшего качества. Надежный насос с косой шайбой, головкой блока цилиндров из латуни и поршнями из нержавеющей стали приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая несущая рама обеспечивает малый вес прочного шасси и возможность перемещать аппарат краном. Для уменьшения размеров аппарата и обеспечения максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен вертикально, а для удобного хранения принадлежностей предусмотрены специальный отсек и регулируемые крюки.
Особенности и преимущества
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Эргономичная грязевая фреза VibrasoftЗначительное (до 30 %) уменьшение вибраций. Уменьшает уровень шума. Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Вспомогательные функции и LED-дисплей состояния аппарата.
- Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
- Поворотная головка насоса.
- Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
- Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Отсек для аксессуаров.
- Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
- Хранение шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|80 - 250
|Макс. давление (бар/МПа)
|280 / 2,8
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|70,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|78,55
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Видео
Области применения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/25-4 S Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.