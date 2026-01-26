Аппарат высокого давления HDS 12/18-4 S
Наши новые аппараты высокого давления с подогревом воды среднего и экстракласса первоклассно выполняют работу по очистке, отличаясь при этом чрезвычайной прочностью и простотой управления. Новый ECO режим, уникальный для Karcher, делает их непревзойденными. Когда машина настроена на этот режим, она автоматически работает в наиболее экономичном температурном диапазоне. И это не только экономит расходы на эксплуатацию, но и положительно сказывается на состоянии окружающей среды. HDS 12/18-4 S имеет производительность до 1200 л/ч
Аппараты высокого давления с подогревом воды нового среднего и экстракласса с 6-ю основными характеристиками: 1. Охрана окружающей среды. Повышенная эффективность с новым режимом ECO, контролем жесткости воды, турбовентилятором, точной дозировкой моющего средства, и др. 2. Удобство использования Достигается благодаря центральной, четко организованной панели управления, разработанной для интуитивного управления. 3. Характеристики чистки Высокоэффективная чистка гарантируется запатентованной технологией насадок, керамическими поршнями, турбовентилятором и повышенной эффективностью насоса. Аксессуары разработаны для требований наших покупателей. 4. Мобильность Концепция мобильности реализуется в двух комплектах роликов, больших колесах, эргономичных ручках, узлах крепления, крепежных кольцахи встроенной защите от опрокидывания устройства для максимальной маневренности. 5. Надежность Гарантирована контролем над газами, корозиеустойчивостью, жесткостью, крепким корпусом, трехпоршневым осевым насосом с керамическими поршнями и т.д. 6. Удобство ухода Легкий доступ ко всем компонентам, которые требуют ухода.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
- В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
- Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Доступ к сервисной информации аппарата
Автономность
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.
- 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом.
Удобство хранения
- Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
- Удобный доступ как для правшей, так и левшей.
Система дозирования чистящего средства
- Клапан для точного дозирования чистящих средств позволяет экономить его расходы
- Простое переключение между баками для моющих средств.
- Автоматическое ополаскивание в позиции 0
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|600 - 1200
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|7,7
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|6,2
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,4
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|178
|Вес (с упаковкой) (кг)
|190
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
- Опция для работы с двумя струйными трубками
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 12/18-4 S
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.