Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro RM 776, không chứa NTA, 10l

Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro RM 776, không chứa NTA cực kỳ linh hoạt giúp loại bỏ các vết gây ra do cao su bị bào mòn và các vết từ xe cơ giới, các vết dầu, vết keo bám cứng đầu cũng như các lớp phủ bằng polymer và sáp.