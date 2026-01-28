Mười lý do sử dụng các chất tẩy rửa Kärcher

Nếu một lý do là đủ để quyết định, thì mười lý do là đủ để khẳng định.

Công thức sản phẩm hiệu quả cao và tiết kiệm

- Chất tẩy rửa Karcher chỉ sử dụng nguyên liệu tốt nhất. Do đó khách hàng có thể sử dụng sản phẩm với liều lượng rất ít và tiết kiệm chi phí.



Được cấp bằng sáng chế, công thức phân tách dễ dàng

- Sản phẩm Karcher được chế tạo theo các công thức phân tách dễ dàng, dẫn đến khả năng nhanh chóng tách pha nước và dầu trong bình tách dầu, từ đó tạo điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật.



Công thức tương thích vật liệu với thành phần chống ăn mòn và các phụ gia đặc biệt khác

- Chất tẩy rửa Karcher có công thức đặc biệt, phù hợp với thiết bị vệ sinh Karcher. Các công thức này giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu nhất mà vẫn đảm bảo nhẹ nhàng với máy. Nhiều chất tẩy rửa có chứa thành phần đặc biệt, hỗ trợ làm sạch và giúp bảo vệ máy.



Áp lực cao và ổn định tại nhiệt độ lên tới 150°C

- Chất tẩy rửa áp lực cao Karcher có công thức đặc biệt, dùng cho máy vệ sinh áp lực cao.



Bộ phận phát triển của Karcher không ngừng cải tiến sản phẩm

- Chất tẩy rửa Karcher liên tục phát triển để tăng hiệu suất làm vệ sinh, giảm thời gian tiếp xúc và áp dụng các công thức ngày càng thân thiện với môi trường.



Chịu trách nhiệm đối với môi trường, con người và thiết bị

- Kärcher luôn tránh sử dụng các dung môi không cần thiết, kim loại nặng và chất gây nguy hiểm cho sức khỏe và có hại cho môi trường. Để bảo vệ người vận hành, máy móc và môi trường một cách tốt nhất.



Thân thiện với môi trường nhờ giảm bao bì

- Chất tẩy rửa Kärcher có dạng cô đặc, do đó đòi hỏi ít vật liệu đóng gói hơn. Điều này giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tạo điều kiện xử lý vật liệu đóng gói dễ dàng hơn.



Được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu cao nhất

- Nhiều chất tẩy rửa Kärcher đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thực phẩm và sử dụng được ở tất cả các khu vực sản xuất thực phẩm phù hợp.



Hiệu suất tốt nhất với mùi hương sảng khoái

- Các chất tẩy rửa Karcher có hương thơm như dầu chanh để chống lại mùi khó chịu, và để lại những bề mặt sạch sẽ và mát lành.



Hệ thống hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất

- Hệ thống Karcher chuyên môn hóa theo hướng có lợi cho người vận hành: một đơn vị sản xuất máy móc, chất tẩy rửa và phụ kiện. Một đối tác liên hệ giúp hỗ trợ và tư vấn.