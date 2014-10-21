Hàng công nghiệp
Áp lực cao
Nhanh chóng, hiệu quả, triệt để và tiết kiệm tài nguyên: làm sạch áp lực cao, kết hợp với các chất làm sạch với tỉ lệ hoàn hảo, mang lại sự ấn tượng trong trường hợp các công việc làm sạch đòi hỏi khắt khe.
Sàn
Nhờ hiệu quả tuyệt vời, chất làm sạch Kärcher FloorPro đảm bảo làm sạch sàn một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, vệ sinh máy và bề mặt được bảo vệ tối ưu.
Bộ phận
Chất tẩy rửa các bộ phận hiệu quả cao, được phát triển đặc biệt cho các nhu cầu khắc nghiệt trong công nghiệp về năng lượng làm sạch, bảo vệ bề mặt và loại bỏ cặn trước khi sơn phủ hoặc bước lắp ráp cuối cùng.
Phương tiện giao thông
Tiết kiệm, phối hợp chính xác và kỹ lưỡng, ngay cả với những đường viền phức tạp trên phương tiện: các sản phẩm VehiclePro của chúng tôi rất ấn tượng khi kết hợp với hương thơm Pine Active và đảm bảo kết quả tối ưu.