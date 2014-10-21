Hàng công nghiệp

Kärcher Áp lực cao

Áp lực cao

Nhanh chóng, hiệu quả, triệt để và tiết kiệm tài nguyên: làm sạch áp lực cao, kết hợp với các chất làm sạch với tỉ lệ hoàn hảo, mang lại sự ấn tượng trong trường hợp các công việc làm sạch đòi hỏi khắt khe.

Sản phẩm
Kärcher Sàn

Sàn

Nhờ hiệu quả tuyệt vời, chất làm sạch Kärcher FloorPro đảm bảo làm sạch sàn một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, vệ sinh máy và bề mặt được bảo vệ tối ưu.

Tổng quan
Kärcher Thảm

Thảm

Dòng CarpetPro với công nghệ iCapsol cải tiến lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng và hiệu quả các bề mặt dệt, giảm thời gian khô và ngăn ngừa sự nhiễm bẩn trở lại.

Sản phẩm
Kärcher Bộ phận

Bộ phận

Chất tẩy rửa các bộ phận hiệu quả cao, được phát triển đặc biệt cho các nhu cầu khắc nghiệt trong công nghiệp về năng lượng làm sạch, bảo vệ bề mặt và loại bỏ cặn trước khi sơn phủ hoặc bước lắp ráp cuối cùng.

Sản phẩm
Kärcher Phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông

Tiết kiệm, phối hợp chính xác và kỹ lưỡng, ngay cả với những đường viền phức tạp trên phương tiện: các sản phẩm VehiclePro của chúng tôi rất ấn tượng khi kết hợp với hương thơm Pine Active và đảm bảo kết quả tối ưu.

Sản phẩm