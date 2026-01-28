Nước lau sàn đa năng RM 536, 500ml

Sử dụng cho tất cả các sàn cứng: Nước tẩy rửa sàn đa năng RM 536 mang lại hiệu quả vệ sinh vượt trội. Có khả năng bảo vệ độ ẩm để sàn không bị cong vênh với hương chanh dễ chịu.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (ml) 500
Đơn vị gói (Unit) 8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,583
Kích thước (D x R x C) (mm) 65 x 65 x 210
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
  • Bề mặt bằng đá
  • Sàn gỗ
  • Vinyl