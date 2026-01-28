Nước lau sàn đa năng RM 536, 500ml

Sử dụng cho tất cả các sàn cứng: Nước tẩy rửa sàn đa năng RM 536 mang lại hiệu quả vệ sinh vượt trội. Có khả năng bảo vệ độ ẩm để sàn không bị cong vênh với hương chanh dễ chịu.