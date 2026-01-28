Nước lau sàn đa năng RM 536, 500ml
Sử dụng cho tất cả các sàn cứng: Nước tẩy rửa sàn đa năng RM 536 mang lại hiệu quả vệ sinh vượt trội. Có khả năng bảo vệ độ ẩm để sàn không bị cong vênh với hương chanh dễ chịu.
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (ml)
|500
|Đơn vị gói (Unit)
|8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,583
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|65 x 65 x 210
Khu vực ứng dụng
- Bề mặt bằng đá
- Sàn gỗ
- Vinyl