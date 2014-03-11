Hàng gia dụng

Làm sạch thật WOW

Sản phẩm chăm sóc và vệ sinh xe từ Kärcher

Một chiếc xe mới được làm sạch sẽ mang lại cảm giác lái tốt hơn. Điều này là do nó trông đẹp như mới, có mùi thơm dễ chịu và thực sự còn tồn tại lâu hơn. Bụi bẩn không chỉ khiến xe mất thẩm mỹ mà về lâu dài còn gây hư hỏng. Các chất tẩy rửa và chất chăm sóc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm đảm bảo vẻ ngoài sáng bóng và khả năng chăm sóc lâu dài.