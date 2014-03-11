Hàng gia dụng
Làm sạch thật WOW
Sản phẩm chăm sóc và vệ sinh xe từ Kärcher
Một chiếc xe mới được làm sạch sẽ mang lại cảm giác lái tốt hơn. Điều này là do nó trông đẹp như mới, có mùi thơm dễ chịu và thực sự còn tồn tại lâu hơn. Bụi bẩn không chỉ khiến xe mất thẩm mỹ mà về lâu dài còn gây hư hỏng. Các chất tẩy rửa và chất chăm sóc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm đảm bảo vẻ ngoài sáng bóng và khả năng chăm sóc lâu dài.
Chất tẩy rửa bền vững
Trong thời đại ngày nay, chất tẩy rửa không chỉ đơn thuần là loại bỏ vết bẩn mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Giải pháp làm sạch thân thiện với môi trường đang ngày càng trở nên quan trọng. Thấu hiểu điều này, Kärcher đang chủ động đối mặt với thách thức này thông qua việc xây dựng các phòng thí nghiệm hóa học và kiểm nghiệm hiện đại tại trụ sở chính ở Winnenden.