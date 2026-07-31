Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic

Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.

Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 2 mètres dispose d'un verrouillage par clic tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Ces derniers sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 2
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Finition Standard
Raccord côté accessoire¹⁾ Attache 2.0
Raccord côté appareil²⁾ Verrouillage par clic
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur anthracite
Poids (kg) 0.4
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 460 x 360 x 90
Videos
Machines compatibles