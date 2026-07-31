Starter kit Battery Power 18/25

Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Pleine puissance en un clin d'œil : le chargeur rapide inclus dans le kit recharge la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en seulement quarante-quatre minutes. Le kit de démarrage Kärcher Battery Power 18/25 est utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Fonctionnalités et avantages
Starter kit Battery Power 18/25: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'afficheur LCD indique en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Starter kit Battery Power 18/25: Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V
Pour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Starter kit Battery Power 18/25: Chargeur rapide 18 V
Chargeur rapide 18 V
Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-quatre minutes.
Cellules lithium-ion performantes
  • Garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
  • Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
  • Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
  • Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
  • Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Support mural
  • Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie Batterie lithium-ion interchangeable
Tension (V) 18
Capacité (Ah) 2.5
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Courant de charge (A) 2.5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur noir
Poids (kg) 1.1
Poids emballage inclus (kg) 1.4
Dimensions (L × l × h) (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
  • Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25