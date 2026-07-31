Starter kit Battery Power 18/25
Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Pleine puissance en un clin d'œil : le chargeur rapide inclus dans le kit recharge la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en seulement quarante-quatre minutes. Le kit de démarrage Kärcher Battery Power 18/25 est utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Fonctionnalités et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD indique en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VPour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Chargeur rapide 18 VRecharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-quatre minutes.
Cellules lithium-ion performantes
- Garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Support mural
- Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2.5
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide
|
batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)