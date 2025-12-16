Cette lance compacte est parfaite pour un arrosage simple dans le jardin. Grâce aux formes d'arrosage réglables en continu, la distribution de l'eau peut flexiblement et sur demande être modifiée d'un jet conique creux à un jet crayon. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage de la classe d'entrée idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. Si la lance n'est pas utilisée, le jet d'eau de la lance peut simplement être fermé. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.