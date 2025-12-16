Notre aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp Pack est le premier aspirateur d'un poids < 4,6 kg (poids dorsal) grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus et le train ou lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers : cet aspirateur dorsal à l'aspiration puissante avec un volume de cuve de 5 litres déploie tous ses atouts lors des tâches de nettoyage dans les espaces exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ assure une longue autonomie ainsi qu'une puissance de 500 watts fournie par le moteur EC sans balais à faible usure. Le châssis ergonomique de l'aspirateur dorsal garantit un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique fixé à la ceinture pour commander toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 5/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires, la puissante batterie Kärcher Battery Power+, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible.