Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack
Parfait pour le nettoyage des espaces exigus : l'aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp Pack en matériau EPP innovant et très robuste.
Notre aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp Pack est le premier aspirateur d'un poids < 4,6 kg (poids dorsal) grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus et le train ou lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers : cet aspirateur dorsal à l'aspiration puissante avec un volume de cuve de 5 litres déploie tous ses atouts lors des tâches de nettoyage dans les espaces exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ assure une longue autonomie ainsi qu'une puissance de 500 watts fournie par le moteur EC sans balais à faible usure. Le châssis ergonomique de l'aspirateur dorsal garantit un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique fixé à la ceinture pour commander toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 5/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires, la puissante batterie Kärcher Battery Power+, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible.
Fonctionnalités et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieChâssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22.3
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|6
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 64 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 30 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|8.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur compris
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier, chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Batterie: Batterie 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power+- (1 pièce)
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Videos
Zones d’application
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers