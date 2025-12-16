Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack

Parfait pour le nettoyage des espaces exigus : l'aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp Pack en matériau EPP innovant et très robuste.

Notre aspirateur dorsal ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp Pack est le premier aspirateur d'un poids < 4,6 kg (poids dorsal) grâce au matériau EPP innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus et le train ou lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers : cet aspirateur dorsal à l'aspiration puissante avec un volume de cuve de 5 litres déploie tous ses atouts lors des tâches de nettoyage dans les espaces exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ assure une longue autonomie ainsi qu'une puissance de 500 watts fournie par le moteur EC sans balais à faible usure. Le châssis ergonomique de l'aspirateur dorsal garantit un travail sans fatigue. Grâce au tableau de commande pratique fixé à la ceinture pour commander toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 5/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires, la puissante batterie Kärcher Battery Power+, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible.

Fonctionnalités et avantages
Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack: Aspirateur dorsal à batterie ultra léger
Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack: EPP (polypropylène expansé) hautement innovant
Particulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack: Grande ergonomie
Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
  • Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
  • Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
  • Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
  • Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
  • Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Volume de la cuve (l) 5
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 65
Débit d'air (l/s) 40
Puissance nominale (W) 500
Dépression (mbar/kPa) 223 / 22.3
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Type de batterie Batterie lithium-ion amovible
Tension (V) 36
Capacité (Ah) 6
Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s)) 1
Puissance par charge de batterie (m²) env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie (/min) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 64 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 30 (7,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min) 44 / 68
Courant de charge (A) 6
Connexion au secteur du chargeur (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Couleur noir
Poids sans accessoires (kg) 5
Poids emballage inclus (kg) 8.8
Dimensions (L × l × h) (mm) 220 x 320 x 510

Scope of supply

  • Version: Batterie et chargeur compris
  • Longueur flexible d'aspiration: 1 m
  • Type de flexible d'aspiration: avec coude
  • Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
  • Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
  • Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier, chromé
  • Suceur sol commutable
  • Suceur fauteuil
  • Suceur pour fentes
  • Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau sac filtrant: Non tissé
  • Filtre de protection du moteur
  • Batterie: Batterie 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 pièce)
  • Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power+- (1 pièce)

Équipement

  • Mode eco!efficiency
  • Châssis
Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp Pack
Videos
Zones d’application
  • Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
  • Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
  • Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
Accessoires