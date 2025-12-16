Cet aspirateur permet à l'opérateur de se déplacer rapidement et facilement, pour une productivité maximale. Pour profiter pleinement de cette productivité, nous avons équipé le Vac Pac HEPA d'un harnais de sac à dos léger et ergonomique pour des heures de fonctionnement sans douleur. Le filtre standard de niveau HEPA garantit que cet aspirateur laisse l'air dans votre établissement propre et sain. Nettoyez tranquillement sans vous soucier d'être une distraction bruyante. Fonctionnant à seulement 67 dBA, ce puissant aspirateur est silencieux, ce qui le rend parfait pour le nettoyage de jour. Répond à vos besoins : • La filtration HEPA est désormais standard, offrant une qualité d'air optimale en filtrant avec une efficacité de 99,9% à 0,3 microns • De puissants aspirateurs à moteur de 1,7 CV • Un kit d’accessoires les plus utilisés est fourni en standard avec la machine • Le Vac Pac HEPA est construit en polyéthylène moulé résistant pour garantir une utilisation quotidienne flexible • Le tuyau d'aspirateur est une conception pivotante sur le dessus de l’aspirateur pour une utilisation facile pour les gauchers et les droitiers • Le Vac Pac HEPA est disponible en capacités de six et dix litres • Le système de harnais léger et confortable facilite le travail, rembourré aux hanches et épaules pour une meilleure répartition du poids • L'interrupteur d'alimentation est monté sur la hanche à portée de vue et à portée de main de l'opérateur