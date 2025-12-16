Aspirateurs industriels IVR-L 100/18-2 Tc Dp
Fonctionnalités et avantages
Vidage confortable, manuel et sûr des liquides
- Démontage simple du flexible d'évacuation de la cuve pour l'élimination sûre des huiles et liquides de refroidissement.
- Affichage du niveau de remplissage sur le flexible d'évacuation et l'appareil pour éviter le trop-plein dans la cuve.
Vidange des liquides mécanique, rapide et sécurisée
- Une pompe vide-fûts réglable en continu permet une vidange plus rapide des liquides de la cuve.
- Vidange aisée et sûre même en cas de dénivelé jusqu'à six mètres.
Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel et sûr sans trop d'efforts
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|110 / 120
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|127.8 / 460
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0.45
|Poids sans accessoires (kg)
|57
|Poids (avec accessoire) (kg)
|57
|Poids emballage inclus (kg)
|57
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|837 x 661 x 1322
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: Non
- Fonction pompe vide-fûts