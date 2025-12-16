Aspirateurs industriels IVR-L 100/18-2 Tc Dp

Fonctionnalités et avantages
Vidage confortable, manuel et sûr des liquides
  • Démontage simple du flexible d'évacuation de la cuve pour l'élimination sûre des huiles et liquides de refroidissement.
  • Affichage du niveau de remplissage sur le flexible d'évacuation et l'appareil pour éviter le trop-plein dans la cuve.
Vidange des liquides mécanique, rapide et sécurisée
  • Une pompe vide-fûts réglable en continu permet une vidange plus rapide des liquides de la cuve.
  • Vidange aisée et sûre même en cas de dénivelé jusqu'à six mètres.
Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel et sûr sans trop d'efforts
  • Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 110 / 120
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 127.8 / 460
Dépression (mbar/kPa) 220 / 22
Volume de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance nominale à l'entrée (kW) 1.8
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 40
Classe de poussière filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0.45
Poids sans accessoires (kg) 57
Poids (avec accessoire) (kg) 57
Poids emballage inclus (kg) 57
Dimensions (L × l × h) (mm) 837 x 661 x 1322

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plat
  • Accessoires fournis: Non
  • Fonction pompe vide-fûts
