1 升清潔劑容器，用於杯狀泡沫噴槍基本型

用於快速更換清潔劑：基本泡沫噴槍的額外 1 升清潔劑容器（2.112-053.0、2.112-054.0 和 2.112-055.0）。

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.1