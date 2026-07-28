排水溝清潔噴杆

噴杆適用於清潔排水溝系統。 由於噴杆的形狀和特殊的噴頭，可以在不卸下蓋板的情況下清潔排水溝。

技術說明

技術數據

長度 (mm) 960
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.9