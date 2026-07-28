快速接頭

用於不同噴杆/配件之間的快速更換。 非常適合Kärcher噴霧裝置，適用於扳機槍/噴杆接口。 帶M 22 x 1.5內螺紋。

技術說明

技術數據

連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.5
附件