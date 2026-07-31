Basta collegare la pompa direttamente a una tubazione interna: con il kit di aspirazione PerfectConnect da 1,5 m per tubazioni di aspirazione da 1 "(25 mm). Il kit contiene un tubo di aspirazione da 1,5 metri a prova di vuoto con un diametro di 3/4" e filettature di collegamento G1 (33,3 mm) su entrambi i lati, nonché un raccordo per tubazioni di aspirazione da 1 ". Questo kit può essere facilmente collegato al lato di aspirazione di pompe da giardino, pompe di aumento pressione elettroniche e pompe domestiche per la fornitura di acqua di servizio in casa. l'elevata flessibilità consente una notevole riduzione del rumore nelle installazioni permanenti Il principio di tenuta Kärcher PerfectConnect degli accessori BP consente inoltre di unirli rapidamente e semplicemente, offrendo una tenuta altamente affidabile per un funzionamento della pompa senza problemi.