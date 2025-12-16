La pompa BP 7 Home & Garden è di ottima qualità, di lunga durata e senza manutenzione. Ideale per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative per l'approvvigionamento di acqua di recupero. Che sia per innaffiare il giardino in modo costante e pressurizzato o per fornire acqua alla lavatrice. lLa BP 7 si accende autonomamente grazie alla funzione automatica start/stop - e poi si spegne di nuovo. In caso di emergenza, la funzione di protezione contro il funzionamento a secco spegne la pompa e si accende un'indicazione di errore. L'ingranaggio a 5 stadi convince per le sue alte prestazioni, l'efficienza e il funzionamento silenzioso. La BP 7 Home & Garden richiede un motore di potenza inferiore rispetto alle pompe a getto convenzionali con la stessa portata, consentendo un risparmio energetico di circa il 30%. Questa pompa si distingue non solo per le sue caratteristiche di comfort come l'interruttore a pedale integrato, due uscite per il funzionamento simultaneo di due apparecchi collegati e i piedi in gomma fonoassorbenti, ma anche per le sue caratteristiche di sicurezza, come il prefiltro di serie e la valvola di non ritorno integrata per un funzionamento affidabile. Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni.