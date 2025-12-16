Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Pompa premium di lunga durata per la casa e il giardino. Ideale per innaffiare i giardini e per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative, per l'approvvigionamento di acqua di recupero.
La pompa BP 7 Home & Garden è di ottima qualità, di lunga durata e senza manutenzione. Ideale per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative per l'approvvigionamento di acqua di recupero. Che sia per innaffiare il giardino in modo costante e pressurizzato o per fornire acqua alla lavatrice. lLa BP 7 si accende autonomamente grazie alla funzione automatica start/stop - e poi si spegne di nuovo. In caso di emergenza, la funzione di protezione contro il funzionamento a secco spegne la pompa e si accende un'indicazione di errore. L'ingranaggio a 5 stadi convince per le sue alte prestazioni, l'efficienza e il funzionamento silenzioso. La BP 7 Home & Garden richiede un motore di potenza inferiore rispetto alle pompe a getto convenzionali con la stessa portata, consentendo un risparmio energetico di circa il 30%. Questa pompa si distingue non solo per le sue caratteristiche di comfort come l'interruttore a pedale integrato, due uscite per il funzionamento simultaneo di due apparecchi collegati e i piedi in gomma fonoassorbenti, ma anche per le sue caratteristiche di sicurezza, come il prefiltro di serie e la valvola di non ritorno integrata per un funzionamento affidabile. Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni.
Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare in casa e in giardino
- Rifornisce l'impianto idrico domestico e quello di irrigazione del giardino.
Sicura e durevole
- Con pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Modello multistage
- Efficiente e silenziosa
Funzione di avvio/arresto automatico
- Accensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
- La pompa di qualità aspira immediatamente l'acqua da una profondità di 8 metri, ad esempio da una cisterna.
Errore nei controlli segnalato
- Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
- Applicazione multipla: ad es. irrigazione del prato con irrigatori e irrigazione simultanea con spruzzatori da giardino.
Adattatore a T flessibile
- montaggio flessibile per allinerla al meglio con le tubature
Interruttore a pedale
- Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1200
|Portata, max. (l/h)
|< 6000
|Altezza di erogazione (m)
|60
|Pressione (bar)
|max. 6
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,85
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,4
|Peso con imballo (kg)
|15,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Funzione accensione spegnimento automatici
- Prefiltro e valvola di non ritorno standard
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Apertura riempimento grande
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Portacavo
- Errore nei controlli segnalato
- Due uscite per l'acqua
- Insonorizzata
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 7 Home & Garden
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.