Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden

Pompa premium di lunga durata per la casa e il giardino. Ideale per innaffiare i giardini e per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative, per l'approvvigionamento di acqua di recupero.

La pompa BP 7 Home & Garden è di ottima qualità, di lunga durata e senza manutenzione. Ideale per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative per l'approvvigionamento di acqua di recupero. Che sia per innaffiare il giardino in modo costante e pressurizzato o per fornire acqua alla lavatrice. lLa BP 7 si accende autonomamente grazie alla funzione automatica start/stop - e poi si spegne di nuovo. In caso di emergenza, la funzione di protezione contro il funzionamento a secco spegne la pompa e si accende un'indicazione di errore. L'ingranaggio a 5 stadi convince per le sue alte prestazioni, l'efficienza e il funzionamento silenzioso. La BP 7 Home & Garden richiede un motore di potenza inferiore rispetto alle pompe a getto convenzionali con la stessa portata, consentendo un risparmio energetico di circa il 30%. Questa pompa si distingue non solo per le sue caratteristiche di comfort come l'interruttore a pedale integrato, due uscite per il funzionamento simultaneo di due apparecchi collegati e i piedi in gomma fonoassorbenti, ma anche per le sue caratteristiche di sicurezza, come il prefiltro di serie e la valvola di non ritorno integrata per un funzionamento affidabile. Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni.

Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare in casa e in giardino
  • Rifornisce l'impianto idrico domestico e quello di irrigazione del giardino.
Sicura e durevole
  • Con pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Modello multistage
  • Efficiente e silenziosa
Funzione di avvio/arresto automatico
  • Accensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
  • La pompa di qualità aspira immediatamente l'acqua da una profondità di 8 metri, ad esempio da una cisterna.
Errore nei controlli segnalato
  • Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
  • Applicazione multipla: ad es. irrigazione del prato con irrigatori e irrigazione simultanea con spruzzatori da giardino.
Adattatore a T flessibile
  • montaggio flessibile per allinerla al meglio con le tubature
Interruttore a pedale
  • Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1200
Portata, max. (l/h) < 6000
Altezza di erogazione (m) 60
Pressione (bar) max. 6
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,85
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 13,4
Peso con imballo (kg) 15,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe

Dotazione

  • Connessione ottimizzata
  • Interruttore a pedale
  • Funzione accensione spegnimento automatici
  • Prefiltro e valvola di non ritorno standard
  • Protezione contro il funzionamento a secco
  • Apertura riempimento grande
  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Portacavo
  • Errore nei controlli segnalato
  • Due uscite per l'acqua
  • Insonorizzata
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Elettropompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 7 Home & Garden

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.