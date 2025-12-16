Che si tratti di innaffiare, alimentare la lavatrice o i servizi igienici, la pompa di alta qualità BP 4 Home & Garden di Kärcher è perfetta per l'utilizzo di fonti d'acqua alternative come acqua di recupero (ad es. acqua piovana da cisterne). Grazie alla funzione automatica Start/Stop la pompa si accende e si spegne automaticamente. Massima protezione inclusa: la pompa si spegne automaticamente tramite una protezione contro il funzionamento a secco e l'indicazione di errore si illumina. La potente pompa non richiede manutenzione e offre una pressione costante per un'irrigazione ottimale del giardino. Un interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di due dispositivi di collegamento, così come i piedi in gomma fonoassorbenti, sono altre caratteristiche di comfort. Il prefiltro di serie e la valvola di non ritorno integrata garantiscono un funzionamento affidabile. I materiali di alta qualità promettono una lunga durata. Kärcher fornisce anche il prolungamento della garanzia fino a 5 anni.