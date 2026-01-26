Acqua di servizio a basso costo per lavatrici, acqua sanitaria, ecc.: l'impressionante pompa booster BP3 Home soddisfa gli elevati standard di qualità Kärcher e fornisce alle famiglie una fonte affidabile di acqua di servizio. Consente agli utenti di collegare e utilizzare facilmente fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne, automaticamente, con la giusta quantità di pressione e capacità. Il BP 3.200 Home si accende e si spegne automaticamente a seconda della quantità di acqua richiesta. La pompa è dotata di un'ampia gamma di funzioni, come valvola di non ritorno, indicatore di pressione integrato, serbatoio di compensazione della pressione (19 litri) e protezione termica. La maniglia di trasporto ergonomica lo rende facile da maneggiare e trasportare. La base della pompa può essere fissata al pavimento con viti, assicurando che la pompa stia saldamente in piedi. La BP 3.200 Home è facile da usare con un interruttore on/off direttamente sulla pompa. Componenti di alta qualità come una flangia in acciaio inossidabile e l'albero motore non solo hanno un aspetto attraente, ma garantiscono anche una durata extra lunga.