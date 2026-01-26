Elettropompa per alimentazione domestica BP 3.200 Home

La potente pompa booster BP 3.200 Home con serbatoio di compensazione della pressione integrato pompa automaticamente l'acqua sanitaria a basso costo in tutta la casa.

Acqua di servizio a basso costo per lavatrici, acqua sanitaria, ecc.: l'impressionante pompa booster BP3 Home soddisfa gli elevati standard di qualità Kärcher e fornisce alle famiglie una fonte affidabile di acqua di servizio. Consente agli utenti di collegare e utilizzare facilmente fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne, automaticamente, con la giusta quantità di pressione e capacità. Il BP 3.200 Home si accende e si spegne automaticamente a seconda della quantità di acqua richiesta. La pompa è dotata di un'ampia gamma di funzioni, come valvola di non ritorno, indicatore di pressione integrato, serbatoio di compensazione della pressione (19 litri) e protezione termica. La maniglia di trasporto ergonomica lo rende facile da maneggiare e trasportare. La base della pompa può essere fissata al pavimento con viti, assicurando che la pompa stia saldamente in piedi. La BP 3.200 Home è facile da usare con un interruttore on/off direttamente sulla pompa. Componenti di alta qualità come una flangia in acciaio inossidabile e l'albero motore non solo hanno un aspetto attraente, ma garantiscono anche una durata extra lunga.

Caratteristiche e vantaggi
Elettropompa per alimentazione domestica BP 3.200 Home: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Elettropompa per alimentazione domestica BP 3.200 Home: Protezione termica integrata
Protezione termica integrata
Protezione anti surriscaldamento
Elettropompa per alimentazione domestica BP 3.200 Home: Albero e flangia in acciaio inox
Albero e flangia in acciaio inox
Materiali robusti
Manometro integrato
  • Manutenzione e controllo semplificati
Adattatori ottimizzati
  • Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Foro di riempimento separato
  • Facile riempimento prima dell'uso.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 600
Portata, max. (l/h) < 3200
Altezza di erogazione (m) max. 36
Pressione (bar) max. 3,6
Pressione di lavoro (bar) 1,5 - 2,8
Massima altezza di aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 10,4
Peso con imballo (kg) 12,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 439 x 269 x 517

Scope of supply

  • Con due raccordi adattatori G1 per elettropompe

Dotazione

  • Serbatoio integrato antivibrazione: 19 l
  • Manometro integrato
  • Interruttore on/off insensibile agli spruzzi
  • Termostato
  • Flangia e albero in acciaio inox
  • Valvola di non ritorno inclusa
  • Foro di riempimento separato
  • Valvola di scarico dell'acqua
Aree di applicazione
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 3.200 Home

