Elettropompa per alimentazione domestica BP 3.200 Home
La potente pompa booster BP 3.200 Home con serbatoio di compensazione della pressione integrato pompa automaticamente l'acqua sanitaria a basso costo in tutta la casa.
Acqua di servizio a basso costo per lavatrici, acqua sanitaria, ecc.: l'impressionante pompa booster BP3 Home soddisfa gli elevati standard di qualità Kärcher e fornisce alle famiglie una fonte affidabile di acqua di servizio. Consente agli utenti di collegare e utilizzare facilmente fonti d'acqua alternative come pozzi o cisterne, automaticamente, con la giusta quantità di pressione e capacità. Il BP 3.200 Home si accende e si spegne automaticamente a seconda della quantità di acqua richiesta. La pompa è dotata di un'ampia gamma di funzioni, come valvola di non ritorno, indicatore di pressione integrato, serbatoio di compensazione della pressione (19 litri) e protezione termica. La maniglia di trasporto ergonomica lo rende facile da maneggiare e trasportare. La base della pompa può essere fissata al pavimento con viti, assicurando che la pompa stia saldamente in piedi. La BP 3.200 Home è facile da usare con un interruttore on/off direttamente sulla pompa. Componenti di alta qualità come una flangia in acciaio inossidabile e l'albero motore non solo hanno un aspetto attraente, ma garantiscono anche una durata extra lunga.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleKärcher offre una garanzia estesa di 5 anni
Protezione termica integrataProtezione anti surriscaldamento
Albero e flangia in acciaio inoxMateriali robusti
Manometro integrato
- Manutenzione e controllo semplificati
Adattatori ottimizzati
- Sistema di collegamento pratico, senza l'utilizzo di attrezzi
Foro di riempimento separato
- Facile riempimento prima dell'uso.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|600
|Portata, max. (l/h)
|< 3200
|Altezza di erogazione (m)
|max. 36
|Pressione (bar)
|max. 3,6
|Pressione di lavoro (bar)
|1,5 - 2,8
|Massima altezza di aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|10,4
|Peso con imballo (kg)
|12,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|439 x 269 x 517
Scope of supply
- Con due raccordi adattatori G1 per elettropompe
Dotazione
- Serbatoio integrato antivibrazione: 19 l
- Manometro integrato
- Interruttore on/off insensibile agli spruzzi
- Termostato
- Flangia e albero in acciaio inox
- Valvola di non ritorno inclusa
- Foro di riempimento separato
- Valvola di scarico dell'acqua
Aree di applicazione
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
