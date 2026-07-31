Le tubazioni di aspirazione con un diametro del tubo in PE di 1 1/4 "possono essere collegate (connessione a prova di vuoto) al lato di aspirazione di una pompa utilizzando il raccordo. Ciò significa che, ad esempio, è possibile scaricare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come cisterne o pozzi e utilizzati per la lavatrice, per sciacquare la toilette o per innaffiare il giardino. Grazie alla filettatura interna G1, è possibile utilizzare tubi di aspirazione disponibili in commercio con una filettatura di collegamento G1. Il radiale di facile installazione Il principio di tenuta PerfectConnect degli accessori BP offre una tenuta altamente affidabile - per garantire un funzionamento senza problemi.