Giunto tubolare
Il raccordo consente di collegare (connessione a prova di vuoto) una tubazione da 1 1/4 "al lato di aspirazione di una pompa. Incluso principio di tenuta PerfectConnect per una tenuta affidabile.
Le tubazioni di aspirazione con un diametro del tubo in PE di 1 1/4 "possono essere collegate (connessione a prova di vuoto) al lato di aspirazione di una pompa utilizzando il raccordo. Ciò significa che, ad esempio, è possibile scaricare l'acqua da fonti d'acqua alternative, come cisterne o pozzi e utilizzati per la lavatrice, per sciacquare la toilette o per innaffiare il giardino. Grazie alla filettatura interna G1, è possibile utilizzare tubi di aspirazione disponibili in commercio con una filettatura di collegamento G1. Il radiale di facile installazione Il principio di tenuta PerfectConnect degli accessori BP offre una tenuta altamente affidabile - per garantire un funzionamento senza problemi.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo direttamente per tubazioni di aspirazione (1 1/4 ")
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni del filetto
|G1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|63 x 80 x 63
Dotazione
- Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti