Con il panno in microfibra di alta qualità,puoi asciugare cani e altri animali domestici dopo il lavaggio. La microfibra è molto assorbente ed è quindi particolarmente adatta al pelo animale. Dopo l'uso, si previene la formazione di cattivi odori ed il panno si asciuga rapidamente. Misura 100 × 40 cm, grande abbastanza da asciugare cani di grossa taglia.