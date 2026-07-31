Panno per animali domestici
Panno in microfibra per ascigare il pelo del tuo animale domestico. Assorbe l'acqua ed elimina il cattivo odore.
Con il panno in microfibra di alta qualità,puoi asciugare cani e altri animali domestici dopo il lavaggio. La microfibra è molto assorbente ed è quindi particolarmente adatta al pelo animale. Dopo l'uso, si previene la formazione di cattivi odori ed il panno si asciuga rapidamente. Misura 100 × 40 cm, grande abbastanza da asciugare cani di grossa taglia.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra
- Per asciugare il pelo di animali domestici
microfibra
- Assorbe una grande quantità di acqua ed evita la formazione dei cattivi odori
Morbido
- Piacevole per gli animali
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1000 x 600 x 5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Animali domestici