OC 3 è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica ed è anche dotata di un serbatoio da 4 L per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione Bike ha in aggiunta una spazzola universale per rimuovere anche lo sporco più difficile ed arrivare facilmente a pulire aree più nascoste e un detergente per biciclette da 0,5l. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica con possibilità di attatore per l'auto. OC 3 è davvero compatta e larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli: uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate e l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.