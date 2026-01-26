Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Biciclette

Perfetta per il lavaggio di biciclette: l'idropulitrice portatile con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua. Facile da trasportare e riporre.

OC 3 è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica ed è anche dotata di un serbatoio da 4 L per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione Bike ha in aggiunta una spazzola universale per rimuovere anche lo sporco più difficile ed arrivare facilmente a pulire aree più nascoste e un detergente per biciclette da 0,5l. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica con possibilità di attatore per l'auto. OC 3 è davvero compatta e larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli: uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate e l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Biciclette: Stoccaggio sofisticato
Stoccaggio sofisticato
Vano accessori a bordo macchina
Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Biciclette: Batteria agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio
Indipendente da rete idrica ed elettrica
Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Biciclette: Bike Box - Kit Bicicletta
Bike Box - Kit Bicicletta
Per la pulizia ottimale di biciclette e attrezzature per biciclette.
Pressione efficiente e delicata
Serbatoio acqua estraibile
  • Si può riempire già a casa
Specifiche

Dati tecnici

Pressione variabile Bassa pressione
Portata (l/min) max. 2
Dispositivo alimentato a batteria
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) 15
Tempo di ricarica della batteria (min) 180
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,2
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
  • Batteria agli ioni di litio
  • Ugello a getto piatto
  • Spazzola universale
  • Panno in microfibra
  • Vano accessori
  • Detergenti: Detergente per biciclette e moto RM 44 G, 0.5 l

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 4 l
  • Lunghezza del tubo: 2.8 m
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Animali domestici
  • Passeggini
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Stivali e scarponcini
  • Giocattoli e carretti
