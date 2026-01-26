Idropulitrici portatili OC 3 + Kit Biciclette
Perfetta per il lavaggio di biciclette: l'idropulitrice portatile con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua. Facile da trasportare e riporre.
OC 3 è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica ed è anche dotata di un serbatoio da 4 L per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione Bike ha in aggiunta una spazzola universale per rimuovere anche lo sporco più difficile ed arrivare facilmente a pulire aree più nascoste e un detergente per biciclette da 0,5l. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica con possibilità di attatore per l'auto. OC 3 è davvero compatta e larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli: uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate e l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio sofisticatoVano accessori a bordo macchina
Batteria agli ioni di litioIndipendente da rete idrica ed elettrica
Bike Box - Kit BiciclettaPer la pulizia ottimale di biciclette e attrezzature per biciclette.
Pressione efficiente e delicata
Serbatoio acqua estraibile
- Si può riempire già a casa
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Portata (l/min)
|max. 2
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|15
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,2
|Peso con imballo (kg)
|4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
- Batteria agli ioni di litio
- Ugello a getto piatto
- Spazzola universale
- Panno in microfibra
- Vano accessori
- Detergenti: Detergente per biciclette e moto RM 44 G, 0.5 l
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 4 l
- Lunghezza del tubo: 2.8 m
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Animali domestici
- Passeggini
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Stivali e scarponcini
- Giocattoli e carretti
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 3 + Kit Biciclette
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.