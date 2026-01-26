Idropulitrici portatili OC 3 Plus

L'idropulitrice Kärcher con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua per applicazioni mobili. Facile da trasportare e riporre. Con getto piatto per superfici delicate.

OC 3 Plus è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica, La versione OC 3 Plus è dotata di un serbatoio da 7 L, ancora più capiente, per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica con possibilità di aattatore per l'auto. OC 3 è davvero compatta è larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrici portatili OC 3 Plus: Design compatto
Design compatto
Vano accessori a bordo macchina Facile da trasportare e salva spazio
Idropulitrici portatili OC 3 Plus: Batteria agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio
Indipendente da rete idrica ed elettrica La batteria dura a lungo, quindi prima di ricaricarlo si può usare parecchie volte.
Idropulitrici portatili OC 3 Plus: Pressione efficiente e delicata
Pressione efficiente e delicata
La bassa pressione permette di pulire bene senza danneggiare superfici o fare male al cane Il getto standard piatto pulisce rapidamente, mentre quello a ventaglio è indicato per le zampe e il mantello del cane.
Ampia gamma di accessori
  • Vasta gamma di accessori per ampliare le applicazioni di uso.
  • I kit avventura, bici e animale domestico e la scatola per riporre tutto sono accessori pratici da portare sempre dietro durante le scampagnate. Tutti gli accessori dei kit sono disponibili singolarmente.
Serbatoio acqua estraibile
  • Si può riempire già a casa
Specifiche

Dati tecnici

Pressione variabile Bassa pressione
Portata (l/min) max. 2
Dispositivo alimentato a batteria
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) 15
Tempo di ricarica della batteria (min) 180
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,3
Peso con imballo (kg) 3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 283 x 236 x 261

Scope of supply

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
  • Batteria agli ioni di litio
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 7 l
  • Lunghezza del tubo: 2.8 m
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Idropulitrici portatili OC 3 Plus
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Animali domestici
  • Passeggini
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Stivali e scarponcini
  • Giocattoli e carretti
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 3 Plus

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.