Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car
Idropulitrice portatile con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua da 7 litri. Facile da trasportare e da riporre. Con adattatore auto per un periodo di applicazione prolungato.
OC 3 Plus è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica, La versione OC 3 Plus è dotata di un serbatoio da 7 L, ancora più capiente, per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione OC 3 Plus Car è dotata di un pratico carica batteria da auto. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica. OC 3 è davvero compatta è larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.
Caratteristiche e vantaggi
Design compattoVano accessori a bordo macchina Facile da trasportare e salva spazio
Batteria agli ioni di litioIndipendente da rete idrica ed elettrica La batteria dura a lungo, quindi prima di ricaricarlo si può usare parecchie volte.
Pressione efficiente e delicataLa bassa pressione permette di pulire bene senza danneggiare superfici o fare male al cane L'ugello standard con getto piatto consente di ottenere prestazioni di pulizia visibili. L'ugello con getto a cono serve per una pulizia ancora più delicata, ad esempio delle zampe dei cani.
Serbatoio acqua estraibile
- Si può riempire già a casa
- Il serbatoio dell'acqua da 7 litri consente un tempo di pulizia più lungo. Un serbatoio è sufficiente per 2-3 biciclette o per diversi piccoli oggetti, come giocattoli o scarpe.
Con connessione per accendisigari standard dell'auto
- Energia sempre sufficiente, indipendentemente dal tempo di funzionamento della batteria.
- Grazie al cavo lungo 2 m, l'OC 3 Plus può essere posizionato comodamente accanto all'auto.
- Per una mobilità completa.
Ampia gamma di accessori
- Vasta gamma di accessori per ampliare le applicazioni di uso.
- I kit avventura, bici e animale domestico e la scatola per riporre tutto sono accessori pratici da portare sempre dietro durante le scampagnate. Tutti gli accessori dei kit sono disponibili singolarmente.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Portata (l/min)
|max. 2
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|15
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,3
|Peso con imballo (kg)
|3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|283 x 236 x 261
Scope of supply
- Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
- Batteria agli ioni di litio
- Ugello a getto piatto
- Adattatore per auto
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 7 l
- Lunghezza del tubo: 2.8 m
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Animali domestici
- Passeggini
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Stivali e scarponcini
- Giocattoli e carretti
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 3 Plus Car
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.