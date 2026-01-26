OC 3 Plus è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica, La versione OC 3 Plus è dotata di un serbatoio da 7 L, ancora più capiente, per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione OC 3 Plus Car è dotata di un pratico carica batteria da auto. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica. OC 3 è davvero compatta è larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.