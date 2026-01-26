Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car

Idropulitrice portatile con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua da 7 litri. Facile da trasportare e da riporre. Con adattatore auto per un periodo di applicazione prolungato.

OC 3 Plus è l'idropulitrice portatile di Kärcher, portatile poichè dotata di batteria agli Ioni di Litio che permette un funzionamento anche dove non vi è un attacco all'energia elettrica, La versione OC 3 Plus è dotata di un serbatoio da 7 L, ancora più capiente, per permetterne l'utilizzo anche dove non vi è accesso alla rete idrica. La versione OC 3 Plus Car è dotata di un pratico carica batteria da auto. L'idropulitrice a bassa pressione Kärcher ha un autonomia di 15 min ma è dotata di cavo di ricarica. OC 3 è davvero compatta è larga meno di 30 cm e pesa solo 2,7 kg. L'idropulitrice a bassa pressione ha in dotazione due ugelli uno permette di pulire efficacemente senza danneggiare superfici delicate l'altro a ventaglio permette una portata d'acqua maggiore e un getto più ampio.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car: Design compatto
Design compatto
Vano accessori a bordo macchina Facile da trasportare e salva spazio
Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car: Batteria agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio
Indipendente da rete idrica ed elettrica La batteria dura a lungo, quindi prima di ricaricarlo si può usare parecchie volte.
Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car: Pressione efficiente e delicata
Pressione efficiente e delicata
La bassa pressione permette di pulire bene senza danneggiare superfici o fare male al cane L'ugello standard con getto piatto consente di ottenere prestazioni di pulizia visibili. L'ugello con getto a cono serve per una pulizia ancora più delicata, ad esempio delle zampe dei cani.
Serbatoio acqua estraibile
  • Si può riempire già a casa
  • Il serbatoio dell'acqua da 7 litri consente un tempo di pulizia più lungo. Un serbatoio è sufficiente per 2-3 biciclette o per diversi piccoli oggetti, come giocattoli o scarpe.
Con connessione per accendisigari standard dell'auto
  • Energia sempre sufficiente, indipendentemente dal tempo di funzionamento della batteria.
  • Grazie al cavo lungo 2 m, l'OC 3 Plus può essere posizionato comodamente accanto all'auto.
  • Per una mobilità completa.
Ampia gamma di accessori
  • Vasta gamma di accessori per ampliare le applicazioni di uso.
  • I kit avventura, bici e animale domestico e la scatola per riporre tutto sono accessori pratici da portare sempre dietro durante le scampagnate. Tutti gli accessori dei kit sono disponibili singolarmente.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione variabile Bassa pressione
Portata (l/min) max. 2
Dispositivo alimentato a batteria
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) 15
Tempo di ricarica della batteria (min) 180
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,3
Peso con imballo (kg) 3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 283 x 236 x 261

Scope of supply

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica PS02 da 7,2 V (1 pezzo)
  • Batteria agli ioni di litio
  • Ugello a getto piatto
  • Adattatore per auto

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 7 l
  • Lunghezza del tubo: 2.8 m
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Idropulitrici portatili OC 3 Plus Car
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Animali domestici
  • Passeggini
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Stivali e scarponcini
  • Giocattoli e carretti
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 3 Plus Car

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.