Per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia che può essere riposta anche negli spazi più piccoli e in macchina: l'idropulitrice portatile compatta e leggera OC 3 Foldable ha un serbatoio d'acqua ripiegabile. Il serbatoio d'acqua può essere piegato velocemente e riposto in modo da salvare spazio. Con la sua batteria agli ioni di litio, può essere utilizzato in qualsiasi momento: va semplicemente riempito d'acqua. Un display LED fornisce informazioni sul livello di ricarica della batteria. Il tubo ad alta pressione flessibile da 1,8 metri assicura la massima libertà di movimento mentre si pulisce. Che ci si trovi nella natura per un'escursione o una gita in bicicletta o in spiaggia, OC 3 Foldable è la soluzione ideale per una pulizia veloce. Tanti accessori compatibili sono disponibili separatamente, per renderla ancora più versatile.