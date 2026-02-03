Idropulitrici portatili OC Foldable
Con un serbatoio d'acqua ripiegabile, facile da trasportare e riporre e versatile: ecco l'idropulitrice portatile OC 3 Foldable con batteria al litio.
Per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia che può essere riposta anche negli spazi più piccoli e in macchina: l'idropulitrice portatile compatta e leggera OC 3 Foldable ha un serbatoio d'acqua ripiegabile. Il serbatoio d'acqua può essere piegato velocemente e riposto in modo da salvare spazio. Con la sua batteria agli ioni di litio, può essere utilizzato in qualsiasi momento: va semplicemente riempito d'acqua. Un display LED fornisce informazioni sul livello di ricarica della batteria. Il tubo ad alta pressione flessibile da 1,8 metri assicura la massima libertà di movimento mentre si pulisce. Che ci si trovi nella natura per un'escursione o una gita in bicicletta o in spiaggia, OC 3 Foldable è la soluzione ideale per una pulizia veloce. Tanti accessori compatibili sono disponibili separatamente, per renderla ancora più versatile.
Caratteristiche e vantaggi
Bassa pressione efficiente e delicataI vantaggi della bassa pressione: efficiente e gentile sulla superfici, ideale per le superfici delicate. L'ugello standard con getto piatto raggiunge anche le aree più difficili in modo preciso. L'ugello con getto conico è ideale per pulire le superfici più delicate, per esempio le zampette degli animali.
Innovativo serbatoio ripiegabileSerbatoio ripiegabile con grande capacità (8l), che può essere piegato per essere trasportato o riposto in modo compatto. Salvaspazio: il tubo e la pressione alta pressione sono compattati con la macchina.
Batteria agli ioni di litioPulizia portatile in qualsiasi momento senza una sorgente elettrica. Battieria potente. Il display LED segnala in ogni momento quando la batteria dev'essere ricaricata. La presa USB permette di caricare la macchina ovunque, anche mentre si è in movimento, per esempio in macchina.
Utilizzo semplice ed efficace
- Pronto per essere utilizzato ovunque in qualunque momento senza prepararsi prima: semplicemente riempila d'acqua e parti.
- Maniglia di trasporto ergonomico per arrotolare il tubo e trasportarla facilmente.
- Il serbatoio dell'acqua può essere riempito facilmente grazie all'ampia apertura.
Ampia selezione di accessori
- Tanti accessori per espandere i campi di applicazione.
- I giusti accessori per ogni compito di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Portata (l/min)
|max. 2
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|max. 15
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|2,25
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,2
|Peso con imballo (kg)
|3,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C 5 V / 2 A + adattatore (1 pezzo ciascuno)
- Batteria agli ioni di litio
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Capacità vano raccolta: 8 l
- Lunghezza del tubo: 1.8 m
- Tipo di tubo: Tubo flessibile a bassa pressione
- Filtro idrico integrato
- Pistola ad alta pressione: Pistola a bassa pressione
- Filtro
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Animali domestici
- Passeggini
- Stivali e scarponcini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Giocattoli e carretti
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Vasi per fiori
