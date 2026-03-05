Ugello schiumogeno 0,3 l

Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e inizare la pulizia. Accessorio per tutte le idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detergente Ultra Foam Kärcher.