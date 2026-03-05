Ugello schiumogeno 0,3 l

Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e inizare la pulizia. Accessorio per tutte le idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detergente Ultra Foam Kärcher.

L'ugello in schiuma con schiuma extra potente pulisce senza sforzo tutti i tipi di superfici, ad es. vernice, vetro o pietra. Ideale per auto, giardini d'inverno, mobili da giardino, facciate, scale, roulotte, sentieri, pareti, persiane, terrazze, unità, ecc. Contenitore 0,3 litri. Riempi il detergente Kärcher direttamente nell'ugello in schiuma e collegalo alla pistola. Adatto a tutte le idropulitrici domestiche Kärcher serie K2 - K7. Adatto per l'uso con Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Caratteristiche e vantaggi
Facile sostituzione di vari RM
  • Estremamente facile da usare
Schiuma potente e aderente
  • Pulizia senza sforzo di tutte le superfici
Contenitore detergente trasparente
  • Contenuto sempre visibile
Livello di getto regolabile
  • Per una facile pulizia
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 265 x 265 x 90
Aree di applicazione
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Terrazzo
  • Facciata
  • Muri del giardino e in pietra
  • Patio, vialetti
  • Mobile homes
  • Sulle scale