Idropulitrice K 5 Compact
Idropulitrice extra compatta, ideale ideale per un utilizzo occasionale, per rimozione dello sporco moderato. Pressione max 145 bar | Portata 500 l/h | Resa 40 m²/h
K 5 Compact combina la massima praticità con la massima potenza. Grazie al suo innovativo sistema di stoccaggio, il tubo ad alta pressione può essere semplicemente avvolto intorno al coperchio della parte anteriore della macchina dopo l'utilizzo e fissato con una cinghia elastica. Grazie alle sue dimensioni compatte l'idropulitrice è facile da trasportare e può essere riposta ovunque, su uno scaffale o nel bagagliaio dell'auto. Due maniglie per il trasporto, una maniglia telescopica regolabile in altezza e la possibilità di utilizzare il dispositivo sia in orizzontale che in verticale offrono ancora più comodità durante l'utilizzo della mchhina. È inoltre dotato di una pistola con sistema di connessione Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 8 m, una lancia Vario Power (VPS), e un filtro per l'acqua. L'idropulitrice compatta K 5, con il motore raffreddato ad acqua e una resa di 40 m² / h, è ideale per un uitilizzo regolare su uno sporco moderato.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di stoccaggio del tubo flessibileIl tubo può essere avvolto, fissato con una cinghia elastica e rimosso rapidamente pronto per essere utilizzato.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivoStoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Inserimento detergente
- L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detergenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12
|Peso con imballo (kg)
|15,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
RICAMBI K 5 Compact
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.