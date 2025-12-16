K 5 Compact combina la massima praticità con la massima potenza. Grazie al suo innovativo sistema di stoccaggio, il tubo ad alta pressione può essere semplicemente avvolto intorno al coperchio della parte anteriore della macchina dopo l'utilizzo e fissato con una cinghia elastica. Grazie alle sue dimensioni compatte l'idropulitrice è facile da trasportare e può essere riposta ovunque, su uno scaffale o nel bagagliaio dell'auto. Due maniglie per il trasporto, una maniglia telescopica regolabile in altezza e la possibilità di utilizzare il dispositivo sia in orizzontale che in verticale offrono ancora più comodità durante l'utilizzo della mchhina. È inoltre dotato di una pistola con sistema di connessione Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 8 m, una lancia Vario Power (VPS), e un filtro per l'acqua. L'idropulitrice compatta K 5, con il motore raffreddato ad acqua e una resa di 40 m² / h, è ideale per un uitilizzo regolare su uno sporco moderato.