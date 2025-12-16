Idropulitrice K 5 Compact Home
Idropulitrice compatta con motore raffreddato ad acqua. Include il lavasuperfici T 350 e il detergente per pietra e facciate. Pressione max 145 bar | Portata 500 l/h | Resa 40 m²/h
L' K 5 Compact Home è ideale per un utilizzo occasionale su sporco moderato in tutta la casa. Dalle biciclette alle pareti in pietra, ai SUV, l' assicura risultati brillanti anche grazie al suo potente motore raffreddato ad acqua. Il kit per la casa con il detergente per pietra e facciate 3 in 1 (1 l) e il lavasuperfici T 350 assicura una pulizia senza schizzi ed efficace sulle superfici piane. Inoltre, il dispositivo è dotato di un tubo ad alta pressione da 8 metri e di una pistola con sistema di connessione Quick Connect. La pressione può essere regolata rapidamente dalla lancia, a seconda della superficie da trattare. L'ugello mangiasporco elimina anche lo sporco più ostinato. Un filtro per l'acqua protegge inoltre la pompa dall'ingresso delle particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di stoccaggio del tubo flessibileIl tubo può essere avvolto, fissato con una cinghia elastica e rimosso rapidamente pronto per essere utilizzato.
Motore raffreddato ad acqua e prestazioni eccellenti.Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Inserimento detergente
- L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detergenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12
|Peso con imballo (kg)
|18,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
