L' K 5 Compact Home è ideale per un utilizzo occasionale su sporco moderato in tutta la casa. Dalle biciclette alle pareti in pietra, ai SUV, l' assicura risultati brillanti anche grazie al suo potente motore raffreddato ad acqua. Il kit per la casa con il detergente per pietra e facciate 3 in 1 (1 l) e il lavasuperfici T 350 assicura una pulizia senza schizzi ed efficace sulle superfici piane. Inoltre, il dispositivo è dotato di un tubo ad alta pressione da 8 metri e di una pistola con sistema di connessione Quick Connect. La pressione può essere regolata rapidamente dalla lancia, a seconda della superficie da trattare. L'ugello mangiasporco elimina anche lo sporco più ostinato. Un filtro per l'acqua protegge inoltre la pompa dall'ingresso delle particelle di sporco.