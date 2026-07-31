Antichiuma neutro, 5l
L’RM 762 impregnante per tappeti protegge le fibre dallo sporco liquido e solido e ne evita la riformazione. Aumenta gli intervalli di pulizia di mantenimento e di fondo.
L'utilizzo di CarpetPro Protector RM 762 di Kärcher dopo una pulizia profonda previene efficacemente il rapido risucchio per intervalli più lunghi tra le applicazioni di pulizia a umido, il che, a sua volta, riduce i costi. Lo speciale protettore per fibre sintetiche e naturali è certificato Woolsafe, sigilla le fibre invece di aderire ad esse e ne aumenta la resistenza. Lo sporco secco si deposita sulle superfici trattate e può essere facilmente aspirato. Lo sporco bagnato, invece, si accumula sulla parte superiore delle fibre facilitandone la rimozione. CarpetPro Protector RM 762 è adatto per l'uso con macchine per estrazione a spruzzo Puzzi o semplici unità di spruzzatura e poiché è privo di fosfati, impedisce la formazione di alghe nel circuito dell'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Valore pH
|5
|Peso (kg)
|5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|192 x 145 x 248
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- Preparazione macchina
- Superfici tessili