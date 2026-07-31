Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale
Il riferimento per la pulizia dei tessuti, formidabile per la rimozione delle macchie. L'attrezzatura spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale ergonomica e compatta.
Robusta, affidabile ed efficiente: La macchina a spruzzo-estrazione Puzzi 8/1 assicura il top delle performance per la pulizia e la rimozione delle macchine dalle superfici tessili. Garantisce un'eccezionale risultato di pulizia ad alta efficienza, lo sporco scivola via dalle fibre con estrema facilità e la funzione di aspirazione riduce al minimo le tempistiche di asciugatura per una riduzione eccezionale dei tempi di applicazione. Ideale per i contesti alberghieri, le sale congressi, cinema e trasporti. La bocchetta manuale offerta in dotazione prevede una forma ergonomica ideale per trattare gli angoli di poltrone, divani e sedili. Il peso contenuto e l'impugnatura ergonomica permettono la massima praticità e flessibilità con una mano. I tasti di messa in funzione di grandi dimensioni possono essere azionati anche con la pressione del piede.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionaliPulizia perfetta dei tessuti in profondità L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotteL'impugnatura e il grilletto possono essere utilizzati con un dito La forma a gomito consente diverse posizioni di utilizzo L'ugello rosso assicura un consumo dell'acqua ridotto
Design leggero, compatto e robustoSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica. La lunga durata assicura un'alta efficienza.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
- Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
- Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
- Facile da usare
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
- Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
- Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
- Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
- Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
- Maneggevole e facile da trasportare
Gancio per l'alloggiamento del cavo di alimentazione
- Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
- Pratico e protegge il cavo
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Larga apertura del contenitore dell'acqua pulita
- Semplice, sicuro e rapido riempimento dell'acqua pulita
- L'indicatore del livello massimo è facilmente visibile
- Nessuna fuoriuscita del liquido durante le movimentazioni della machina
Vano per il contenimento della bocchetta manuale
- Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
- Per un alloggiamento sicuro anche durante il trasporto
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|12 - 18
|flusso d'aria (l/s)
|71
|Vuoto (mbar/kPa)
|270 / 27
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|1
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|8 / 7
|Potenza turbina (W)
|1200
|Potenza della pompa (W)
|40
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|livello di pressione sonora (dB(A))
|71
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|11,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
- Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
- gancio per cavi
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
- Bocchetta: Ugello per tappezzeria, arancione
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Aree di applicazione
- Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
- Per la rimozione delle macchine dalle superfici tessili
- Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
- Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
- Per la pulizia degli imbottiti nelle aree più sensibli all'igiene