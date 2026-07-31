Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale

Il riferimento per la pulizia dei tessuti, formidabile per la rimozione delle macchie. L'attrezzatura spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale ergonomica e compatta.

Robusta, affidabile ed efficiente: La macchina a spruzzo-estrazione Puzzi 8/1 assicura il top delle performance per la pulizia e la rimozione delle macchine dalle superfici tessili. Garantisce un'eccezionale risultato di pulizia ad alta efficienza, lo sporco scivola via dalle fibre con estrema facilità e la funzione di aspirazione riduce al minimo le tempistiche di asciugatura per una riduzione eccezionale dei tempi di applicazione. Ideale per i contesti alberghieri, le sale congressi, cinema e trasporti. La bocchetta manuale offerta in dotazione prevede una forma ergonomica ideale per trattare gli angoli di poltrone, divani e sedili. Il peso contenuto e l'impugnatura ergonomica permettono la massima praticità e flessibilità con una mano. I tasti di messa in funzione di grandi dimensioni possono essere azionati anche con la pressione del piede.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale: Prestazioni eccezionali
Prestazioni eccezionali
Pulizia perfetta dei tessuti in profondità L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale: Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
L'impugnatura e il grilletto possono essere utilizzati con un dito La forma a gomito consente diverse posizioni di utilizzo L'ugello rosso assicura un consumo dell'acqua ridotto
Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale: Design leggero, compatto e robusto
Design leggero, compatto e robusto
Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica. La lunga durata assicura un'alta efficienza.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
  • Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
  • Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
  • Facile da usare
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
  • Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
  • Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
  • Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
  • Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
  • Maneggevole e facile da trasportare
Gancio per l'alloggiamento del cavo di alimentazione
  • Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
  • Pratico e protegge il cavo
  • La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Larga apertura del contenitore dell'acqua pulita
  • Semplice, sicuro e rapido riempimento dell'acqua pulita
  • L'indicatore del livello massimo è facilmente visibile
  • Nessuna fuoriuscita del liquido durante le movimentazioni della machina
Vano per il contenimento della bocchetta manuale
  • Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
  • Per un alloggiamento sicuro anche durante il trasporto
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 12 - 18
flusso d'aria (l/s) 71
Vuoto (mbar/kPa) 270 / 27
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 1
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 8 / 7
Potenza turbina (W) 1200
Potenza della pompa (W) 40
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
livello di pressione sonora (dB(A)) 71
lunghezza del cavo (m) 7,5
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 8,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 524 x 332 x 442

Scope of supply

  • Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
  • gancio per cavi
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile

Dotazione

  • Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
  • Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta: Ugello per tappezzeria, arancione
Lavatappeti e lavamoquette professionale Spruzzo estrazione Puzzi 8/1 con bocchetta manuale
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
  • Per la rimozione delle macchine dalle superfici tessili
  • Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
  • Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
  • Per la pulizia degli imbottiti nelle aree più sensibli all'igiene
Accessori
Detergenti