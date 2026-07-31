Robusta, affidabile ed efficiente: La macchina a spruzzo-estrazione Puzzi 8/1 assicura il top delle performance per la pulizia e la rimozione delle macchine dalle superfici tessili. Garantisce un'eccezionale risultato di pulizia ad alta efficienza, lo sporco scivola via dalle fibre con estrema facilità e la funzione di aspirazione riduce al minimo le tempistiche di asciugatura per una riduzione eccezionale dei tempi di applicazione. Ideale per i contesti alberghieri, le sale congressi, cinema e trasporti. La bocchetta manuale offerta in dotazione prevede una forma ergonomica ideale per trattare gli angoli di poltrone, divani e sedili. Il peso contenuto e l'impugnatura ergonomica permettono la massima praticità e flessibilità con una mano. I tasti di messa in funzione di grandi dimensioni possono essere azionati anche con la pressione del piede.