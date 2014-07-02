Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 30/4

Lavamoquette spruzzo/estrazione IDEALE PER: lavare superfi ci tessili. Per interventi su aree di grandi dimensioni. Applicazioni in ambito alberghiero, sale congressi, automotive.

PLUS DI PRODOTTO: Sviluppo verticale Ruote di grande diametro, facile trasporto sulle scale Ruote anteriori con freno Grande fi ltro acqua pulita, facilmente lavabile Presa elettrica per accessorio PW 30/1 Easy operator panel Serbatoio raccolta sporco rimovibile Indicatore livello acqua pulita Trasportabile in orizzontale con tanica acqua pulita piena Filtro aspirazione Hepa

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 30/4: Presa per PW 30/1
Presa per PW 30/1
Grazie alla presa integrata il pattino di lavaggio PW 30/1 non ha bisogno di altre fonti di energia. Quando non la si usa, la presa per il PW 30/1 è coperta da una linguetta. Il pattino di lavaggio PW 30/1 aumenta la performance di area, lava le fibre con una spazzola rotante e le allinea in una sola direzione.
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 30/4: Posizione di sosta per la bocchetta pavimenti
Posizione di sosta per la bocchetta pavimenti
Il serbatorio acqua sporca ha un'impugntura esterna che non entra in contatto con l'acqua sporca Il serbatoio acqua sporca è estraibile: facile da svuotare e da pulire Le istruzioni di uso sono indicate anche sul retro del serbatoio acqua sporca
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 30/4: Molto silenziosa
Molto silenziosa
Emette solo 66 dB(A):la Puzzi 30/4 è la più silenziosa della sua categoria. Essendo molto silenziosa la si può adoperare ovunque anche durante l'orario di lavoro. L'operatore risulta meno stressato dall'uso di questo prodotto e può lavorare più a lungo
Serbatoio molto capiente
  • Anche a serbatoio pieno (30l) la Puzzi 30/4 è facilmente trasportabile da sdraiata
  • La spia di indicazione livello acqua mostra all'operatore quanta acqua è rimasta nel serbatoio
  • Il filtro acqua protegge i componenti interni. Rimuoverlo, per pulirlo, è un'operazione semplice e veloce.
EASY-Operation
  • Facile selezione tramite l'interruttore rotativo (macchina spenta, spruzzatura, aspirazione, spruzzatura-aspirazione).
  • I pittogrammi sono chiari ed intuitivi
  • Posizione dell'interruttore rotante facilmente accessibile sulla parte superiore della macchina.
Concetto ergonomico del montante
  • Gli utenti possono lavorare senza stancarsi e risparmiare tempo grazie al concetto di macchina ben progettato.
  • Trasporto ergonomico grazie alla speciale geometria del serbatoio e all'impugnatura.
Ruote di trasporto molto grandi
  • Grazie alle grandi ruote, Puzzi 30/4 è facile da manovrare, anche quando è completamente pieno.
  • Ruote a scorrimento regolare con diametro di 30 cm.
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 60 - 75
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 3
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 4
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 30 / 15
Potenza turbina (W) 1200
Potenza della pompa (W) 70
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Lunghezza del cavo (m) 15
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 26
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 580 x 460 x 930

Scope of supply

  • Presa elettrica per la spazzola: PW 30/1
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 4 m
  • Bocchetta per pavimenti: 350 mm
  • Pistola a spruzzo/aspirazione
  • Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
  • Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i), 700 mm, Acciaio inox

Dotazione

  • Bocchetta: Bocchetta per pavimenti, Giallo
