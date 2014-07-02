Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 30/4
Lavamoquette spruzzo/estrazione IDEALE PER: lavare superfi ci tessili. Per interventi su aree di grandi dimensioni. Applicazioni in ambito alberghiero, sale congressi, automotive.
PLUS DI PRODOTTO: Sviluppo verticale Ruote di grande diametro, facile trasporto sulle scale Ruote anteriori con freno Grande fi ltro acqua pulita, facilmente lavabile Presa elettrica per accessorio PW 30/1 Easy operator panel Serbatoio raccolta sporco rimovibile Indicatore livello acqua pulita Trasportabile in orizzontale con tanica acqua pulita piena Filtro aspirazione Hepa
Caratteristiche e vantaggi
Presa per PW 30/1Grazie alla presa integrata il pattino di lavaggio PW 30/1 non ha bisogno di altre fonti di energia. Quando non la si usa, la presa per il PW 30/1 è coperta da una linguetta. Il pattino di lavaggio PW 30/1 aumenta la performance di area, lava le fibre con una spazzola rotante e le allinea in una sola direzione.
Posizione di sosta per la bocchetta pavimentiIl serbatorio acqua sporca ha un'impugntura esterna che non entra in contatto con l'acqua sporca Il serbatoio acqua sporca è estraibile: facile da svuotare e da pulire Le istruzioni di uso sono indicate anche sul retro del serbatoio acqua sporca
Molto silenziosaEmette solo 66 dB(A):la Puzzi 30/4 è la più silenziosa della sua categoria. Essendo molto silenziosa la si può adoperare ovunque anche durante l'orario di lavoro. L'operatore risulta meno stressato dall'uso di questo prodotto e può lavorare più a lungo
Serbatoio molto capiente
- Anche a serbatoio pieno (30l) la Puzzi 30/4 è facilmente trasportabile da sdraiata
- La spia di indicazione livello acqua mostra all'operatore quanta acqua è rimasta nel serbatoio
- Il filtro acqua protegge i componenti interni. Rimuoverlo, per pulirlo, è un'operazione semplice e veloce.
EASY-Operation
- Facile selezione tramite l'interruttore rotativo (macchina spenta, spruzzatura, aspirazione, spruzzatura-aspirazione).
- I pittogrammi sono chiari ed intuitivi
- Posizione dell'interruttore rotante facilmente accessibile sulla parte superiore della macchina.
Concetto ergonomico del montante
- Gli utenti possono lavorare senza stancarsi e risparmiare tempo grazie al concetto di macchina ben progettato.
- Trasporto ergonomico grazie alla speciale geometria del serbatoio e all'impugnatura.
Ruote di trasporto molto grandi
- Grazie alle grandi ruote, Puzzi 30/4 è facile da manovrare, anche quando è completamente pieno.
- Ruote a scorrimento regolare con diametro di 30 cm.
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|60 - 75
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|3
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|4
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|30 / 15
|Potenza turbina (W)
|1200
|Potenza della pompa (W)
|70
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Lunghezza del cavo (m)
|15
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|26
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Presa elettrica per la spazzola: PW 30/1
- Tubo spruzzo estrazione (m): 4 m
- Bocchetta per pavimenti: 350 mm
- Pistola a spruzzo/aspirazione
- Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
- Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i), 700 mm, Acciaio inox
Dotazione
- Bocchetta: Bocchetta per pavimenti, Giallo