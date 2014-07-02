Presa per PW 30/1 Grazie alla presa integrata il pattino di lavaggio PW 30/1 non ha bisogno di altre fonti di energia. Quando non la si usa, la presa per il PW 30/1 è coperta da una linguetta. Il pattino di lavaggio PW 30/1 aumenta la performance di area, lava le fibre con una spazzola rotante e le allinea in una sola direzione. Grazie alla presa integrata il pattino di lavaggio PW 30/1 non ha bisogno di altre fonti di energia. Quando non la si usa, la presa per il PW 30/1 è coperta da una linguetta. Il pattino di lavaggio PW 30/1 aumenta la performance di area, lava le fibre con una spazzola rotante e le allinea in una sola direzione.

Posizione di sosta per la bocchetta pavimenti Il serbatorio acqua sporca ha un'impugntura esterna che non entra in contatto con l'acqua sporca Il serbatoio acqua sporca è estraibile: facile da svuotare e da pulire Le istruzioni di uso sono indicate anche sul retro del serbatoio acqua sporca Il serbatorio acqua sporca ha un'impugntura esterna che non entra in contatto con l'acqua sporca Il serbatoio acqua sporca è estraibile: facile da svuotare e da pulire Le istruzioni di uso sono indicate anche sul retro del serbatoio acqua sporca