Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: Macchina spruzzo/estrazione con dosaggio antischiuma, vano detergente, supporto cavo, supporto per impugnatura e presa di corrente per PW 30/1 per una elevata resa oraria.
Puzzi 10/2 Adv, spruzzo/estrazione con pressione di 2 bar. Grazie al nuovo utensile con bocca di aspirazione autolivellante è l'ideale per pulire le superfici tessili lasciando un basso residuo di umidità, anche sotto a termosifoni e scrivanie. Il dosatore di antischiuma integrato impedisce la formazione di troppa schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca, soprattutto durante il risciacquo. Con vano portaoggetti per pastiglie detergenti, gancio per cavo e supporto per impugnatura e tubo di aspirazione. Con la spazzola a rullo PW 30/1 collegata, la Puzzi 10/2 Adv è impressionante, anche su superfici di medie dimensioni
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionali
- Pulizia perfetta dei tessuti in profondità
- L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento
- Risultati di pulizia eccezionali
Qualità professionale: estremamente robusto e durevole
- Pompa efficiente e di lunga durata.
- Turbina potente con eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore.
Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
- Labbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali.
- Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato.
- Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Collegamento integrato per spazzola elettrica PW
- La spazzola potente garantisce prestazioni più elevate su tutta l'area.
- Spazzola rotante a rullo per raddrizzare le fibre dei tappeti.
- Pulizia più profonda di tappeti e rivestimenti tessili per pavimenti.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
- Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
- Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
- Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
- Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
- Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Dosaggio antischiuma integrato
- Perfetto per risciacquare tappeti e pavimenti in tessuto lavati con shampoo.
- Impedisce la formazione eccessiva di schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca.
Scomparto portaoggetti integrato per le pastiglie del detersivo
- Le compresse sono sempre a portata di mano e protette dall'umidità.
- Conservazione sicura anche durante il trasporto.
- Consente il dosaggio in base alle necessità.
Gancio portacavo
- Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
- Pratico e protegge il cavo
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Supporto accessori integrato
- Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
- Facile e comodo da trasportare e conservare.
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|30 - 45
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|2
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|2
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|10 / 9
|Potenza turbina (W)
|1250
|Potenza della pompa (W)
|80
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|11,5
|Peso con imballo (kg)
|16,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Presa elettrica per la spazzola: PW 30/1
- Detergenti: RM 760 Tabs, 2 Pezzo(i)
- Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
- Vano per riporre pastiglie di detergente
- Gancio portacavo
- Bocchetta per pavimenti: 240 mm
- Pistola a spruzzo/aspirazione
- Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
- Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Bocchetta: Bocchetta per pavimenti, Giallo
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Aree di applicazione
- Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili
- Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
- Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette