Puzzi 10/2 Adv, spruzzo/estrazione con pressione di 2 bar. Grazie al nuovo utensile con bocca di aspirazione autolivellante è l'ideale per pulire le superfici tessili lasciando un basso residuo di umidità, anche sotto a termosifoni e scrivanie. Il dosatore di antischiuma integrato impedisce la formazione di troppa schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca, soprattutto durante il risciacquo. Con vano portaoggetti per pastiglie detergenti, gancio per cavo e supporto per impugnatura e tubo di aspirazione. Con la spazzola a rullo PW 30/1 collegata, la Puzzi 10/2 Adv è impressionante, anche su superfici di medie dimensioni