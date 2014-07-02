Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: Macchina spruzzo/estrazione con dosaggio antischiuma, vano detergente, supporto cavo, supporto per impugnatura e presa di corrente per PW 30/1 per una elevata resa oraria.

Puzzi 10/2 Adv, spruzzo/estrazione con pressione di 2 bar. Grazie al nuovo utensile con bocca di aspirazione autolivellante è l'ideale per pulire le superfici tessili lasciando un basso residuo di umidità, anche sotto a termosifoni e scrivanie. Il dosatore di antischiuma integrato impedisce la formazione di troppa schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca, soprattutto durante il risciacquo. Con vano portaoggetti per pastiglie detergenti, gancio per cavo e supporto per impugnatura e tubo di aspirazione. Con la spazzola a rullo PW 30/1 collegata, la Puzzi 10/2 Adv è impressionante, anche su superfici di medie dimensioni

Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionali
  • Pulizia perfetta dei tessuti in profondità
  • L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento
  • Risultati di pulizia eccezionali
Qualità professionale: estremamente robusto e durevole
  • Pompa efficiente e di lunga durata.
  • Turbina potente con eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore.
Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
  • Labbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali.
  • Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato.
  • Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Collegamento integrato per spazzola elettrica PW
  • La spazzola potente garantisce prestazioni più elevate su tutta l'area.
  • Spazzola rotante a rullo per raddrizzare le fibre dei tappeti.
  • Pulizia più profonda di tappeti e rivestimenti tessili per pavimenti.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
  • Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
  • Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
  • Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
  • Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
  • Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Dosaggio antischiuma integrato
  • Perfetto per risciacquare tappeti e pavimenti in tessuto lavati con shampoo.
  • Impedisce la formazione eccessiva di schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca.
Scomparto portaoggetti integrato per le pastiglie del detersivo
  • Le compresse sono sempre a portata di mano e protette dall'umidità.
  • Conservazione sicura anche durante il trasporto.
  • Consente il dosaggio in base alle necessità.
Gancio portacavo
  • Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
  • Pratico e protegge il cavo
  • La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Supporto accessori integrato
  • Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
  • Facile e comodo da trasportare e conservare.
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 30 - 45
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 2
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 2
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 10 / 9
Potenza turbina (W) 1250
Potenza della pompa (W) 80
Voltaggio (V) 220 - 240
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 11,5
Peso con imballo (kg) 16,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 705 x 320 x 435

Scope of supply

  • Presa elettrica per la spazzola: PW 30/1
  • Detergenti: RM 760 Tabs, 2 Pezzo(i)
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
  • Vano per riporre pastiglie di detergente
  • Gancio portacavo
  • Bocchetta per pavimenti: 240 mm
  • Pistola a spruzzo/aspirazione
  • Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile
  • Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
  • Bocchetta: Bocchetta per pavimenti, Giallo
Videos
Aree di applicazione
  • Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili
  • Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
  • Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette
Accessori
Detergenti