Ideale per la pulizia all'interno di edifici e veicoli, nonché in hotel e ristoranti, il dispositivo multifunzione 5-in-1 Puzzi 4/30 Classic di Kärcher offre una versatilità impressionante. Dotato di un serbatoio di acqua pulita da 4 litri e di un contenitore da 30 litri, la spruzzo-estrazione produce risultati fantastici quando si puliscono tappeti e tappezzerie con l'estrazione a spruzzo. La soluzione detergente viene irrorata in profondità nelle fibre tessili e quindi aspirata insieme allo sporco allentato. Questo processo garantisce non solo il massimo livello di igiene, ma anche un tempo di asciugatura molto veloce per i tessuti. Inoltre, il Puzzi 4/30 Classic può essere utilizzato anche come aspirapolvere solidi e liquidi e dispone anche di una pratica funzione di soffiaggio - ideale per soffiare lo sporco dalle fessure difficili da raggiungere nei veicoli o per accelerare l'asciugatura. Gli utenti beneficiano anche del suo design resistente, robusto e compatto, del suo peso ridotto e di altri dettagli pratici come lo stoccaggio degli accessori integrato e la maniglia di trasporto ergonomica per un trasporto senza sforzo. La dotazione prevede tutto l'occorrente.