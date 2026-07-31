Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 4/30 Classic

Macchina spruzzo-estrazione multifunzione 5 in 1 ideale per la pulizia di superfici tessili e aspirazione dei solidi e liquidi. Contenitore acqua sporca, detriti solidi e liquidi da 30L.

Ideale per la pulizia all'interno di edifici e veicoli, nonché in hotel e ristoranti, il dispositivo multifunzione 5-in-1 Puzzi 4/30 Classic di Kärcher offre una versatilità impressionante. Dotato di un serbatoio di acqua pulita da 4 litri e di un contenitore da 30 litri, la spruzzo-estrazione produce risultati fantastici quando si puliscono tappeti e tappezzerie con l'estrazione a spruzzo. La soluzione detergente viene irrorata in profondità nelle fibre tessili e quindi aspirata insieme allo sporco allentato. Questo processo garantisce non solo il massimo livello di igiene, ma anche un tempo di asciugatura molto veloce per i tessuti. Inoltre, il Puzzi 4/30 Classic può essere utilizzato anche come aspirapolvere solidi e liquidi e dispone anche di una pratica funzione di soffiaggio - ideale per soffiare lo sporco dalle fessure difficili da raggiungere nei veicoli o per accelerare l'asciugatura. Gli utenti beneficiano anche del suo design resistente, robusto e compatto, del suo peso ridotto e di altri dettagli pratici come lo stoccaggio degli accessori integrato e la maniglia di trasporto ergonomica per un trasporto senza sforzo. La dotazione prevede tutto l'occorrente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 4/30 Classic: Innovativa macchina multiuso 5-in-1
Innovativa macchina multiuso 5-in-1
Estrazione spray per la pulizia in profondità delle fibre di tappeti e tappezzerie. Adatto per l'aspirazione a umido e a secco di sporco e liquidi. Funzione di spruzzo e estrazione dell'acqua per tappezzeria e tappeti.
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 4/30 Classic: Durevole e economica
Durevole e economica
Con un robusto contenitore in acciaio inox e un paraurti per proteggere da urti e colpi. Multifunzionalità 5 in 1: una sola macchina, innumerevoli applicazioni. Stile di design e misure di protezione studiate per garantire un'elevata efficienza e durata.
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 4/30 Classic: Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile con maniglia di trasporto
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile con maniglia di trasporto
Capacità di 4 litri con un segno che indica il massimo livello di riempimento. Il design piatto rende facile e veloce il riempimento, anche dal rubinetto. Maniglia ergonomica per il trasporto che rende facile spostare la macchina da un posto all'altro.
Pratico contenitore 2-in-1
  • Contenitore per rifiuti grande e resistente in acciaio inox con capacità di 30 litri.
  • Contenitore per rifiuti semplice da svuotare.
  • Allocamente di accessori integrato per un trasporto compatto e sicuro.
Elevata sicurezza per l'utente durante la pulizia e il trasporto
  • Il peso leggero permette di trasportare la macchina con una mano.
  • Le stabili ruote e i rulli la rendono particolarmente maneggevole e resistente al ribaltamento.
  • Facilita anche pause di lavoro più lunghe senza fatica.
Filtro di protezione del motore
  • Protegge il motore dalle particelle di sporco.
  • Previene che la schiuma entri nel motore.
  • Progettato per la pulizia a spruzzo estrazione e per l'aspirazione a umido.
Cestello filtrante sostenibile e lavabile
  • Cestello filtro di pile trilaminato (materiale SMS)
  • Materiale lavabile, durevole e quindi particolarmente sostenibile.
  • Aspirazione a secco senza l'uso di un sacchetto filtro aggiuntivo.
Ampia dotazione di accessori inclusa
  • Con bocchetta per tappezzeria, bocchetta per pavimenti e prolunga per la pulizia spruzzo estrazione.
  • Con bocchetta per pavimenti (con spatola) e bocchetta per fessure per l'aspirazione a umido e a secco.
  • Con cestello filtrante, bocchetta per pavimenti e bocchetta per tappezzeria per l'aspirazione a secco.
Disponibile come accessorio extra: sacchetto filtro in pile antistrappo
  • Realizzato in materiale di pile robusto e resistente agli strappi.
  • Potenza di aspirazione ottimale ed elevata ritenzione di polvere.
  • Ideale per l'aspirazione a secco di superfici tessili o pavimenti duri.
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 10 - 16
flusso d'aria (l/s) 31
Vuoto (mbar) 170
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1 - 1
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 4 / 30
Potenza turbina (A) 1700
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220
Frequenza (Hz) 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 73
lunghezza del cavo (m) 8
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 7,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11
Dimensioni (L × P × A) (mm) 373 x 339 x 667

Scope of supply

  • Ugello per tappezzeria
  • Bocchetta per tappezzeria per l'aspirazione a secco
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 1.7 m
  • Bocchetta per pavimenti: 160 mm/ 310 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Pistola a spruzzo/aspirazione
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile
  • Tubo spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 480 mm, Plastica
  • Cestello filtro permanente: Pile

Dotazione

  • Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
  • Blocco del trasporto del tubo
  • Filtro di protezione del motore
Aree di applicazione
  • Per rimuovere le macchie su tessuti come tappeti, sedili per auto e tappezzerie di mobili
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
  • Pratica funzione di soffiaggio per rimuovere lo sporco e la polvere in eccesso
  • La funzione di soffiaggio può essere utilizzata anche per asciugare tappezzeria e tappeti.
  • Ideale per la pulizia di edifici e veicoli, oltre che per alberghi e ristoranti.
Accessori
Detergenti