Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 4/30 Classic
Macchina spruzzo-estrazione multifunzione 5 in 1 ideale per la pulizia di superfici tessili e aspirazione dei solidi e liquidi. Contenitore acqua sporca, detriti solidi e liquidi da 30L.
Ideale per la pulizia all'interno di edifici e veicoli, nonché in hotel e ristoranti, il dispositivo multifunzione 5-in-1 Puzzi 4/30 Classic di Kärcher offre una versatilità impressionante. Dotato di un serbatoio di acqua pulita da 4 litri e di un contenitore da 30 litri, la spruzzo-estrazione produce risultati fantastici quando si puliscono tappeti e tappezzerie con l'estrazione a spruzzo. La soluzione detergente viene irrorata in profondità nelle fibre tessili e quindi aspirata insieme allo sporco allentato. Questo processo garantisce non solo il massimo livello di igiene, ma anche un tempo di asciugatura molto veloce per i tessuti. Inoltre, il Puzzi 4/30 Classic può essere utilizzato anche come aspirapolvere solidi e liquidi e dispone anche di una pratica funzione di soffiaggio - ideale per soffiare lo sporco dalle fessure difficili da raggiungere nei veicoli o per accelerare l'asciugatura. Gli utenti beneficiano anche del suo design resistente, robusto e compatto, del suo peso ridotto e di altri dettagli pratici come lo stoccaggio degli accessori integrato e la maniglia di trasporto ergonomica per un trasporto senza sforzo. La dotazione prevede tutto l'occorrente.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativa macchina multiuso 5-in-1Estrazione spray per la pulizia in profondità delle fibre di tappeti e tappezzerie. Adatto per l'aspirazione a umido e a secco di sporco e liquidi. Funzione di spruzzo e estrazione dell'acqua per tappezzeria e tappeti.
Durevole e economicaCon un robusto contenitore in acciaio inox e un paraurti per proteggere da urti e colpi. Multifunzionalità 5 in 1: una sola macchina, innumerevoli applicazioni. Stile di design e misure di protezione studiate per garantire un'elevata efficienza e durata.
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibile con maniglia di trasportoCapacità di 4 litri con un segno che indica il massimo livello di riempimento. Il design piatto rende facile e veloce il riempimento, anche dal rubinetto. Maniglia ergonomica per il trasporto che rende facile spostare la macchina da un posto all'altro.
Pratico contenitore 2-in-1
- Contenitore per rifiuti grande e resistente in acciaio inox con capacità di 30 litri.
- Contenitore per rifiuti semplice da svuotare.
- Allocamente di accessori integrato per un trasporto compatto e sicuro.
Elevata sicurezza per l'utente durante la pulizia e il trasporto
- Il peso leggero permette di trasportare la macchina con una mano.
- Le stabili ruote e i rulli la rendono particolarmente maneggevole e resistente al ribaltamento.
- Facilita anche pause di lavoro più lunghe senza fatica.
Filtro di protezione del motore
- Protegge il motore dalle particelle di sporco.
- Previene che la schiuma entri nel motore.
- Progettato per la pulizia a spruzzo estrazione e per l'aspirazione a umido.
Cestello filtrante sostenibile e lavabile
- Cestello filtro di pile trilaminato (materiale SMS)
- Materiale lavabile, durevole e quindi particolarmente sostenibile.
- Aspirazione a secco senza l'uso di un sacchetto filtro aggiuntivo.
Ampia dotazione di accessori inclusa
- Con bocchetta per tappezzeria, bocchetta per pavimenti e prolunga per la pulizia spruzzo estrazione.
- Con bocchetta per pavimenti (con spatola) e bocchetta per fessure per l'aspirazione a umido e a secco.
- Con cestello filtrante, bocchetta per pavimenti e bocchetta per tappezzeria per l'aspirazione a secco.
Disponibile come accessorio extra: sacchetto filtro in pile antistrappo
- Realizzato in materiale di pile robusto e resistente agli strappi.
- Potenza di aspirazione ottimale ed elevata ritenzione di polvere.
- Ideale per l'aspirazione a secco di superfici tessili o pavimenti duri.
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|10 - 16
|flusso d'aria (l/s)
|31
|Vuoto (mbar)
|170
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1 - 1
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|4 / 30
|Potenza turbina (A)
|1700
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220
|Frequenza (Hz)
|50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|73
|lunghezza del cavo (m)
|8
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|7,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|11
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|373 x 339 x 667
Scope of supply
- Ugello per tappezzeria
- Bocchetta per tappezzeria per l'aspirazione a secco
- Tubo spruzzo estrazione (m): 1.7 m
- Bocchetta per pavimenti: 160 mm/ 310 mm
- Bocchetta per fessure
- Pistola a spruzzo/aspirazione
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
- Tubo spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 480 mm, Plastica
- Cestello filtro permanente: Pile
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Blocco del trasporto del tubo
- Filtro di protezione del motore
Aree di applicazione
- Per rimuovere le macchie su tessuti come tappeti, sedili per auto e tappezzerie di mobili
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido
- Pratica funzione di soffiaggio per rimuovere lo sporco e la polvere in eccesso
- La funzione di soffiaggio può essere utilizzata anche per asciugare tappezzeria e tappeti.
- Ideale per la pulizia di edifici e veicoli, oltre che per alberghi e ristoranti.