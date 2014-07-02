Macchina spruzzo estrazione con aspirazione flessibile, carenatura compatta robusta in polipropilene, antiurto e anti corrosione. Il serbatoio dell'acqua pulita da 10L prevede un pratico filtro a protezione della pompa con indicatore del livello massimo. L'arresto dell'aspirazione dei liquidi è automatico ed il serbatoio dell'acqua sporca è estraibile per un semplice svuotamento.