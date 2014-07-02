Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/1

La macchina spruzzo-estrazione Puzzi 10/1 è ideale per lavare poltrone, moquette e superfici tessili nei contesti dell'automotive, sale congressi o hotel.

Macchina spruzzo estrazione con aspirazione flessibile, carenatura compatta robusta in polipropilene, antiurto e anti corrosione. Il serbatoio dell'acqua pulita da 10L prevede un pratico filtro a protezione della pompa con indicatore del livello massimo. L'arresto dell'aspirazione dei liquidi è automatico ed il serbatoio dell'acqua sporca è estraibile per un semplice svuotamento.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/1: Prestazioni eccezionali
Prestazioni eccezionali
Pulizia perfetta dei tessuti in profondità L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/1: Qualità professionale: estremamente robusto e durevole
Qualità professionale: estremamente robusto e durevole
Pompa efficiente e di lunga durata. Turbina potente con eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore. Il design robusto e il paraurti proteggono la macchina da urti e colpi.
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/1: Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
Labbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali. Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato. Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Pratico ugello per tappezzeria
  • Pulizia facile ma accurata di tappezzeria e mobili imbottiti.
  • Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli.
  • Ugello largo 110 millimetri per l'inserimento nella pistola a spruzzo/aspirazione.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
  • Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
  • Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
  • Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
  • Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
  • Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
  • Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
  • Maneggevole e facile da trasportare
Gancio portacavo
  • Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
  • Pratico e protegge il cavo
  • La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Vano integrato per la bocchetta per tappezzeria e per la bocchetta per tappeti
  • Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
  • Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 20 - 25
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 1
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 10 / 9
Potenza turbina (W) 1250
Potenza della pompa (W) 40
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 10,5
Peso con imballo (kg) 16,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Bocchetta poltrone
  • Detergenti: RM 760 Tabs, 2 Pezzo(i)
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
  • Gancio portacavo
  • Bocchetta per pavimenti: 240 mm
  • Pistola a spruzzo/aspirazione
  • Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile
  • Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
  • Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta: Bocchetta poltrone, blu
Videos
Aree di applicazione
  • Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
  • Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
  • Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
  • Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
  • Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette
  • Per la pulizia di imbottiture e superfici tessili in aree igienicamente sensibili
  • Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili
Accessori
Detergenti