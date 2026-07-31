CarpetPro per tappeti RM 760 in polvere, 200Compresse
Detergente CarpetPro per tappeti RM 760 in tabs comode da dosare per macchine spruzzo estrazione è dotato di tecnologia iCapsol. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, non va risciacquato.
Il CarpetPro Cleaner iCapsol, pastiglia RM 760 garantisce risultati di pulizia eccellenti con tempi di asciugatura particolarmente brevi grazie all'innovativa tecnologia iCapsol. Le compresse dissolventi sono confezionate singolarmente in una pratica pellicola idrosolubile, che ne facilita l'erogazione della giusta quantità e ne rende sicuro l'utilizzo. Il potente pulitore di profondità per l'estrazione a spruzzo con i nostri detergenti per estrazione a spruzzo e le macchine per la pulizia dei tappeti Puzzi rimuove in modo affidabile anche olio pesante, grasso e sporco a base minerale. Non è necessario risciacquare, perché l'innovativa tecnologia iCapsol, che fa risparmiare tempo (e costi), incapsula letteralmente lo sporco durante la pulizia dei pavimenti tessili, in modo che si cristallizzi mentre si asciuga e possa poi essere semplicemente aspirato con una spazzola aspirante senza bisogno di risciacquare. Il CarpetPro Cleaner iCapsol, compressa RM 760 senza fosfati ha la certificazione Woolsafe, il che significa che è adatto per rivestimenti per pavimenti in fibre sia sintetiche che naturali.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (Compresse)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|8,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,7
Prodotto
- Detergente per pulize di fondo efficace con le macchine spruzzo estrazione sui mobili imbottiti ed i rivestimenti in tessuto
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Tecnologia iCapsol: non serve risciacquare le superfici, risultano subito asciutte
- Si riducono i tempi di asciugatura
- Ogni pastiglia è contenuta in un involucro idrosolubile per evitare che entri in contatto diretto con la pelle
- La pellicola idrosolubile aumenta la capacità di pulizia della pastiglia
- Gentile azione di pulizia
- Pulizia attiva a tutte le temperature
- Non contiene candeggina
- Aumenta l'igiene della superficie
- Fresca fragranza
- In pastiglia
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Preparazione macchina
- Superfici tessili