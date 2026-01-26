Il CarpetPro Cleaner iCapsol, pastiglia RM 760 garantisce risultati di pulizia eccellenti con tempi di asciugatura particolarmente brevi grazie all'innovativa tecnologia iCapsol. Le compresse dissolventi sono confezionate singolarmente in una pratica pellicola idrosolubile, che ne facilita l'erogazione della giusta quantità e ne rende sicuro l'utilizzo. Il potente pulitore di profondità per l'estrazione a spruzzo con i nostri detergenti per estrazione a spruzzo e le macchine per la pulizia dei tappeti Puzzi rimuove in modo affidabile anche olio pesante, grasso e sporco a base minerale. Non è necessario risciacquare, perché l'innovativa tecnologia iCapsol, che fa risparmiare tempo (e costi), incapsula letteralmente lo sporco durante la pulizia dei pavimenti tessili, in modo che si cristallizzi mentre si asciuga e possa poi essere semplicemente aspirato con una spazzola aspirante senza bisogno di risciacquare. Il CarpetPro Cleaner iCapsol, compressa RM 760 senza fosfati ha la certificazione Woolsafe, il che significa che è adatto per rivestimenti per pavimenti in fibre sia sintetiche che naturali.