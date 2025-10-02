Пистолет G 160 Q
Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Karcher.
Длиннее, удобнее, эргономичнее: на 13 см более длинный пистолет с системой Quick Connect делают очистку аппаратом высокого давления еще более удобной. Более того, он является идеальной альтернативой распылителям для моек от К2 до К7, имеющим систему Quick Connect, но не относящимся к серии Full Control.
Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Предохранитель
- Пистолет с предохранителем
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,438
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,508
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 43 x 188