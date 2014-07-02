Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.