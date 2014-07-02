Средство для очистки пластмасс, 5 л, 5л

Для бережной очистки пластмассовых поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 5,26
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 200 x 150 x 260
Свойства
  • Мощное, интенсивное средство, не портящее поверхность
  • Очищает, защищает и поддерживает хороший вид садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других пластиковых поверхностей
  • Для очистки всех чувствительных пластиковых поверхностях, может использоваться универсально
  • Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
  • Может использоваться при ручной мойке
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Сделано в Германии
Области применения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Пластик
Принадлежности