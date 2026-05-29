Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л

Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13
Вес (кг) 5,67
Вес (с упаковкой) (кг) 5,885
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 150 x 260
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Принадлежности