Средство для пенной очистки для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вес (кг)
|5,67
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,885
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 150 x 260
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.