CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg

Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.

Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zapewnia profesjonalistom w sektorze czyszczenia budynków wypróbowany i przetestowany proszek do dogłębnego czyszczenia w ramach dwuetapowej ekstrakcji natryskowej. Może być stosowany z naszymi urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z naszymi urządzeniami do czyszczenia wykładzin, zapewniając imponujące wyniki czyszczenia. Środek czyszczący CarpetPro Cleaner RM 760 Classic niezawodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne z wykładzin i innych tekstylnych pokryć podłogowych. Formuła proszku sprawia, że jest on łatwy i bezpieczny w użytkowaniu oraz precyzyjny w dozowaniu, a jednocześnie zapobiega szybkiemu powstawaniu ponownych zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 8,2
Waga (kg) 10
Waga z opakowaniem (kg) 10,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 292 x 292 x 257
Zastosowania
  • Czyszczenie wnętrz samochodów
  • Powierzchnie tekstylne