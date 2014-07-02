Puzzi 30/4 jest nastepcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja bez podgrzewania wody.