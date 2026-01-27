Środek czyszczący w tabletkach CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 zapewnia doskonałe efekty czyszczenia przy wyjątkowo krótkim czasie schnięcia dzięki innowacyjnej technologii iCapsol. Tabletki do rozpuszczania są pakowane pojedynczo w praktyczną folię rozpuszczalną w wodzie, dzięki czemu bardzo łatwo jest dozować odpowiednią ilość i są bezpieczne w użyciu. Skuteczny środek do dogłębnego czyszczenia w ramach ekstrakcji natryskowej w urządzeniach ekstrakcyjnych Puzzi i urządzeniach do czyszczenia wykładzin niezawodnie usuwa nawet silne zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Nie ma potrzeby spłukiwania, ponieważ innowacyjna, oszczędzająca czas (i koszty) technologia iCapsol dosłownie otacza zanieczyszczenia podczas czyszczenia tekstylnych pokryć podłogowych, dzięki czemu krystalizują się one podczas schnięcia, co ułatwia ich odkurzenie bez konieczności spłukiwania. Niezawierający fosforanów środek czyszczący w tabletkach CarpetPro Cleaner iCapsol, RM 760 otrzymał certyfikat Woolsafe, co oznacza, że nadaje się do pokryć podłogowych wykonanych zarówno z włókien syntetycznych, jak i naturalnych.