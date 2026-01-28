Środek czyszczący CarpetPro RM 764 OA, który otrzymał certyfikat Woolsafe, a zatem jest odpowiedni również do włókien naturalnych, zapewnia imponujące rezultaty podczas czyszczenia wszystkich tekstylnych pokryć podłogowych. Niezależnie od tego, czy są to włókna syntetyczne, czy naturalne, silny, gotowy do użycia środek do głębokiego czyszczenia niezawodnie usuwa olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne, a także nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy, pot lub mocz. Środek CarpetPro Cleaner RM 764 OA idealnie nadaje się do czyszczenia budynków przy użyciu urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi, a także dwustopniowych urządzeń do czyszczenia wykładzin.