Jest gotowy do natychmiastowego użycia i wysycha do 50% szybciej niż inne środki do gruntownego czyszczenia, dzięki czemu jest idealny dla profesjonalnych wykonawców usług budowlanych czyszczących obszary o dużym natężeniu ruchu: szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro Cleaner, RM 767 OA. Niezawierający fosforanów detergent do jednostopniowej ekstrakcji natryskowej może być stosowany z urządzeniami ekstrakcyjnymi Puzzi, jak również z urządzeniami do czyszczenia wykładzin (BRC). Zapewnia, że powierzchnie są szybko gotowe do ponownego użytkowania, niezawodnie usuwa olej, tłuszcz i zanieczyszczenia mineralne, pochłania przenikliwe zapachy, takie jak dym tytoniowy lub tłuszcz kuchenny oraz poprawia higienę tapicerki i pokryć podłogowych. Właściwości te sprawiają, że szybkoschnący środek czyszczący CarpetPro RM 767 OA jest idealny do czyszczenia wykładzin, mebli tapicerowanych lub foteli samochodowych, a także innych pokryć tekstylnych w pojazdach.