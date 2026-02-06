Filter packaged HEPA 13 VC 3

แผ่นอนามัย HEPA (EN 1822: 1998) สำหรับเครื่องดูดฝุ่นมัลติไซโคลนKärcher VC 3 อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการกรองสิ่งสกปรกที่ดีที่สุดเช่นละอองเกสรและอนุภาคที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งหมายความว่าอากาศเสียสะอาดกว่าอากาศในห้อง เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

คุณสมบัติและจุดเด่น
พลังการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.061
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.113
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 125 x 125 x 29
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ฝุ่นแห้ง