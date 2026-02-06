Filter packaged HEPA 13 VC 3
แผ่นอนามัย HEPA (EN 1822: 1998) สำหรับเครื่องดูดฝุ่นมัลติไซโคลนKärcher VC 3 อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการกรองสิ่งสกปรกที่ดีที่สุดเช่นละอองเกสรและอนุภาคที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งหมายความว่าอากาศเสียสะอาดกว่าอากาศในห้อง เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
คุณสมบัติและจุดเด่น
พลังการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.061
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.113
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|125 x 125 x 29
รูปแบบการใช้งาน
- ฝุ่นแห้ง