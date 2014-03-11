เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยพลังความร้อนจากไอน้ำสามารถมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่จะถูกทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องใช้สารเคมี พลังความร้อนจากไอน้ำสามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียทั่วไป รวมถึงเชื้อโควิดได้สูงถึง 99.999%* ปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย หรือแม้แต่การรีดผ้า เครื่องทำความสะอาดไอน้ำจากคาร์เชอร์ก็ทำงานอย่างเต็มที่และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม!
ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ถึง 99.999%* รวมถึงแบคทีเรีย**
คาร์เชอร์จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำในการต่อสู้กับไวรัสที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ผลลัพธ์ดังนี้: หากใช้อย่างถูกต้อง เครื่องจะกำจัดไวรัสบนพื้นผิว* ได้มากถึง 99.999% เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ และ 99.99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไป** จากพื้นผิวที่แข็ง เนื่องจากในปัจจุบัน ยาฆ่าเชื้อได้รับการสงวนไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นหลัก เครื่องพ่นไอน้ำสามารถให้ประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสุขอนามัยทั่วไป ทั้งในครัวเรือนส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์และในโรงงานอุตสาหกรรม
ไวรัส เช่น coronavirus SARS-CoV-2 ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงการยับยั้งไวรัสด้วยการใช้อุณหภูมิสูง เนื่องจากไวรัสไม่ใช่เชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการไวรัสที่ผ่านการรับรอง (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) ทดสอบโดยใช้ไวรัสที่กระจายอยู่บนพื้นผิวที่แข็ง จากนั้นทำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยหัวฉีดแบบใช้มือของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำและแผ่นไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าสามารถลดไวรัสได้มากถึง 99.999% อย่างมีนัยสำคัญที่แรงดันไอน้ำสูงสุดและด้วยระยะเวลาการทำความสะอาด 30 วินาทีในพื้นที่เดียว
*การทดสอบแสดงให้เห็นว่าด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดสูงสุด 30 วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำของคาร์เชอร์ 99.999% ของไวรัสที่ห่อหุ้ม เช่น ไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) สามารถขจัดออกได้บนพื้นผิวแข็งทั่วไปในครัวเรือน (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)
**เมื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ 99,99% ของแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด จะถูกฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเรียบทั่วไปในครัวเรือน โดยให้ความเร็วในการทำความสะอาดสูงสุด 30 ซม./วินาที ระดับไอน้ำและการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวการทำความสะอาด (test-germ: Enterococcus hirae)
ประสิทธิภาพสูงสุด: กำจัดตัวเรือดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์
ตัวเรือดมักจะอาศัยอยู่ใกล้เตียงและซุกตัวอยู่ในซอกมุม รอยแตก ช่องว่าง และหลังบัวหรือหัวเตียง ตัวเรือดและไข่ สามารถเข้าถึงและฆ่าได้ง่ายด้วยไอน้ำร้อน สิ่งสำคัญคือต้องค่อยๆ ฉีดหัวฉีดให้ทั่วบริเวณที่ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไอน้ำจะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ความร้อนแก่พื้นผิวและทะลุเข้าไปในชั้นต่างๆ ทำงานจากบนลงล่าง: ใช้ไอน้ำกับผ้าม่านหรือมู่ลี่ก่อน จากนั้นจึงใช้ไอน้ำกับสิ่งของที่อยู่ดล่าง เช่น โครงเตียงหรือบัว หากจำเป็น ควรรักษาพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์บุนวมและที่นอนเท่านั้น เพื่อให้ความชื้นที่หลงเหลืออยู่สามารถแห้งได้เต็มที่อีกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำกับวัสดุที่ไวต่อความร้อน
รุ่นของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
SC 5 EasyFix
ด้วยนวัตกรรมฟังก์ชัน VapoHydro (การเปิดใช้งานน้ำร้อน) ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น การควบคุมการไหลของไอน้ำยังช่วยให้สามารถเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นผิวต่างๆ และระดับของคราบการสกปรก
มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำหรือเครื่องสตรีมไอน้ำ
SC 4 EasyFix
ด้วยถังน้ำที่ถอดออกได้เพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดายและหัวทำความสะอาดพื้น EasyFix เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดและการเปลี่ยนผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ง่ายดายและไร้การสัมผัส
มีวางจำหน่ายในรุ่น "Iron" ด้วย เตารีดแรงดันไอน้ำ
SC 4 Deluxe
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SC 4 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสงและที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายและไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลและถอดออกได้ตลอดแล้ว
SC 3 EasyFix
ด้วยเวลาทำความร้อนเพียง 30 วินาที ก็พร้อมใช้งานทันทีและสามารถเติมน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยประหยัดการขจัดตะกรันด้วยตนเอง
SC 3 Upright
ด้วยการควบคุมการไหลของไอน้ำ 3 ระดับสำหรับพื้นผิวแบบต่างๆ และอุปกรณ์ทำความสะอาดพรมเพื่อความสดชื่นของพรม ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับพรีเมียมมีถังน้ำที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาเพื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการขจัดตะกรันทำให้ไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม
SC 3 Deluxe
ทำความร้อนภายในเวลาเพียง 30 วินาที: SC 3 Deluxe พร้อมวงแหวนเรืองแสง LED และที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบ ทำความสะอาดได้โดยไม่สะดุดด้วยถังน้ำแบบรีฟิลได้อย่างตลอดเวลา
SC 2 EasyFix
โซลูชันระดับเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับโลกแห่งการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ - พร้อมด้วยฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สามารถจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง
SC 2 Upright
ปุ่มควบคุมการไหลของไอน้ำ 2 ระดับสามารถใช้ทำความสะอาดทั้งพื้นแข็งและพื้นไม้ที่ปิดสนิท เติมน้ำลงในถัง และอีก 30 วินาทีต่อมา ไอน้ำก็พร้อมใช้งาน เทคโนโลยีการขจัดตะกรันด้งยแท่งขจัดตะกรันแบบเปลี่ยนได้ ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเพิ่มเติม
SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe ขนาดกะทัดรัดพร้อมวงแหวน LED เรืองแสงสำหรับแสดงโหมดการทำงาน เหมาะสำหรับพื้นผิวแข็งทั่วบ้าน
SC 1 EasyFix
ขนาดเหมาะมือกับการใช้งานที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว ด้วยขนาดที่กะทัดรัดจึงสามารถจัดเก็บได้โดยตรง ณ สถานที่ใช้งาน (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ) แม้จะมีขนาดที่เหมาะมือ แต่ SC 1 ยังสามารถกำจัดโคโรนาไวรัสได้มากถึง 99.999%* รวมถึงแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปถึง 99.99%**
SC 1 Upright
ขนาดเล็ก สามารถเข้าที่แคบ น้ำหนักเบา และพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว ไม้ถูพื้นแบบไอน้ำระดับเริ่มต้นจะร้อนขึ้นภายในเวลาเพียง 30 วินาที และสามารถถอดถังน้ำออกเพื่อเติมน้ำใหม่ได้ตลอดเวลา อุปกรณ์ยังมีตลับขจัดตะกรันเพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ การตั้งหรือวางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนั้นหลังงานใช้งานนั้นง่ายมาก: เครื่องตั้งตรงโดยตัวมันเอง
ไม้ถูพื้นที่คู่ควร
พลังทำความสะอาดระบบไอน้ำเต็มเปี่ยมสำหรับบ้าน
ความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะในห้องครัวด้วยเครื่องสตรีมไอน้ำของคาร์เชอร์
ทำความสะอาดห้องครัว
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งและข้อต่อต่างๆ ของกระเบื้องบุผนัง พื้นผิวกระจกหรือพลาสติก เครื่องดูดควัน เตาหรืออ่างล้างจาน: เครื่องพ่นไอน้ำช่วยให้ห้องครัวสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และไม่มีสารเคมีตกค้าง
การทำความสะอาดพื้น
เมื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง เช่น หิน กระเบื้อง พีวีซี ลามิเนต หรือปาร์เกต์ เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำช่วยให้มั่นใจในความสะอาดและสุขอนามัยสูงสุด โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง
ทำความสะอาดห้องน้ำ
นอกจากนี้ เมื่อทำความสะอาดกระเบื้องบุผนัง พื้นผิวกระจกและหน้าต่าง อุปกรณ์ที่ติดตั้งและข้อต่อ ตู้อาบน้ำ รอยแยกและข้อต่อหรือรอยแตกร้าว เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและรับประกันความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะอย่างแท้จริง
อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์สำหรับเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับเครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายทั่วทั้งบ้าน
หัวทำความสะอาดแบบมือจับและพื้น
ชุดผ้า
ชุดแปรง
สายยาง
ชุดอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ
คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องมือค้นหาอุปกรณ์เสริมของเรา
* ด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดโดยใช้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำของคาร์เชอร์ เช่น ทำความสะอาดเป็นเวลา 30 วินาทีด้วยการตั้งค่าไอน้ำสูงสุดโดยสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด สามารถกำจัดไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) ได้ 99.999% พื้นผิวที่เรียบและแข็งที่สุดในบ้าน (ทดสอบเชื้อโรค: Modified vaccinia Ankara virus)
** เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็วทำความสะอาด 30 ซม./วินาที และแรงดันไอน้ำสูงสุด แบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปทั้งหมด 99.99% บนพื้นผิวครัวเรือนที่เรียบและแข็งจะถูกฆ่าตาย (เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae) เมื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด
*** การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยเครื่องพ่นไอน้ำของคาร์เชอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองด้วยไม้ถูพื้นและนำ้ยาเคมี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานประสิทธิภาพระดับสากล